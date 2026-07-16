"Andate a vivir a Cuba": Milei se cruzó con un espectador en la Bolsa y dijo que va a ser reelecto

Desde la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Javier Milei se refirió al proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, postergado este jueves en el Senado de la Nación, y aseguró que quienes se "opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad, está claro que son los enemigos del progreso".

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Además, el Presidente protagonizó un momento incómodo cuando una persona que asiste al evento le hizo un reclamo a viva voz al que contestó asegurando que será reelecto por cuatro años más.

Luego del revés legislativo sufrido en el Senado de la Nación, donde se debió postergar el tratamiento de esta ley para el 6 de agosto, Milei dijo que "lo que está pasando en el Congreso tiene una importancia vital para que Argentina sea grande nuevamente".

Las críticas del Presidente llegan luego de que en la previa del fallido debate se filtraron chats entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel respecto al proyecto.

Con su hermana Karina Milei y otros funcionarios como Fabián Fernández, Diego Santilli, Carlos Alberto Pestri presentes, el Presidente aseguró que "no es redundante que estemos enviando una ley para la defensa a ultranza del derecho de propiedad, porque es lo que va a permitir ahorrar, crecer, invertir y convertirnos en una potencia nuevamente".

Y profundizó: "Como otras leyes, resulta interesante como principio de revelación. Aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad, está claro que son los enemigos del progreso. Ellos son los responsables de la decadencia argentina".

Además, se refirió a las acusaciones de plagio que recibió por su paper publicado junto a su asesor económico Demian Reidel, especialmente movilizada por la denuncia de Jesús Fernández-Villaverde, profesor de Economía de la Universidad de Pensilvania, a quien definió indirectamente como un "economista mediocre".

El jefe de Estado tomó la palabra después del presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, quien abrió el evento por el 172° aniversario de la institución y respaldó el plan económico del Gobierno: "Sigamos esta ruta", dijo al cerrar su intervención.

Javier Milei brinda un discuros en la Bolsa de Comercio con motivo del aniversario de la institución. Foto Cristina SilleJavier Milei brinda un discuros en la Bolsa de Comercio con motivo del aniversario de la institución. Foto Cristina Sille

En medio de su discurso, el Presidente aprovechó un cruce con una persona del público para comenzar a marcar el clima electoral de cara al año que viene.

"Si tienen un gobierno asquerosamente populista que genera 15 puntos de déficit del PBI, se van a estresar", apuntó, pero fue interrumpido por un grito de "Ahora" que alcanzó a escucharse en la transmisión desde el público.

A esto, Milei respondió "No, ahora no, antes. Nosotros salimos de eso, justamente. Hicimos el ajuste que los malditos populistas dejaron plantada la bomba".

Pero seguidamente se escuchó otro grito: "¡Terminala!", a lo que refutó: "Sí, digamos, voy a terminar este mandato y voy a ser reelecto y voy a tener cuatro años más", exclamó Milei, con aplausos del auditorio y cantos de '¡Presidente! ¡Presidente!'.

Y luego sumó que su administración está "sentando las bases para 100 años de liberalismo". "¡Si no te gusta, andate a Cuba!", remató.