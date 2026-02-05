jueves 05 de febrero de 2026
5 de febrero de 2026 - 18:33

Habló el juez de San Martín cuyo juzgado fue copado por narcos: "pasa todos los días"

Nicolás Schiavo dijo que no se trató de una "cuestión personal". El juez apuntó a deficiencias en el funcionamiento del poder judicial de la Provincia.

Por Agencia DIB
El juez Nicolás Schiavo.&nbsp;

El juez Nicolás Schiavo. 

Nicolás Schiavo, el juez cuyo juzgado fue “copado” por una banda armada que exigía la liberación de un grupo de presuntos narcos, aseguró que el episodio tiene que ver con “una cuestión institucional de la provincia ” de la que no dio más precisiones, al tiempo que recibió la solidaridad de sus pares.

Más noticias
La Justicia pone fin al descontrol en la zona de los médanos de Pinamar.

Pinamar: un juez prohibió las actividades con motos, cuatriciclos y 4x4 en los médanos de La Frontera
Ian Moche en diálogo con DIB

"No puedo ser feliz si el otro sufre": Ian Moche y la lucha por la emergencia en discapacidad

Schiavo tiene a su cargo el juzgado de Garantías 20 de San Martín, ubicado en calle Pueyrredón y Cerrito, que fue asaltado por un grupo de unos 20 hombres que, portando armas blancas, exigió la liberación de miembros de una banda narco que opera en la zona y habían sido arrestados días atrás.

No vinieron por mí, es un tema institucional de la Provincia ”, dijo Schiavo en declaraciones a la prensa luego de conocidos los hechos. El magistrado agregó que lo ocurrido en las últimas horas “ pasa todos los días ” y que, aunque sumen más policías o seguridad, “eso no implica que estén desguarnecidos los fiscales, juzgados y jueces”.

Para Schiavo el ataque “no es personal”, si no que está asociado a un “un problema institucional que atañe a todo el poder judicial de la provincia de Buenos Aires”.

El juez evitó especular sobre los motivos detrás de la agresión. Dijo en cambio que esas definiciones deben surgir de las autoridades encargadas de la investigación.

Consultado sobre la incidencia del avance del narcotráfico como elemento de presión y violencia dentro de la provincia de Buenos Aires, el juez reconoció la gravedad de numerosos casos que tramita la justicia penal, aunque matizó que no le corresponde emitir juicios al respecto. Sin embargo, admitió que “el narcotráfico está avanzando, es algo que es evidente, y claramente hay determinadas situaciones que son más graves que otras ”.

Repudio y solidaridad

En tanto, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado para expresar su "repudio y preocupación" por lo ocurrido.

Por su parte, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que calificó el hecho "como un hecho de extrema gravedad institucional, un ataque directo contra el normal funcionamiento del servicio de justicia es evidente y no requiere de mayores reflexiones".

El colectivo de magistrados reparó en "que la tardía intervención de las fuerzas de seguridad solo habría logrado la dispersión del grupo agresor, sin impedir que sus integrantes profirieran amenazas directas y explícitas contra quienes laboran en el juzgado anunciando que volverían, que los interceptarían a la salida del trabajo e incluso los seguirían por donde fueran, a la vez que vociferaban 'ya saben lo que les va a pasar'".

A su vez, se cuestionó "las paupérrimas condiciones edilicias y de seguridad en las que se desempeña la mayoría de los juzgados del fuero penal, excede el análisis de este caso e impide tratarlo como si fuera un hecho puntual. Lo mismo cabría decir de muchos juzgados de paz, juzgados de familia y dependencias de los ministerios públicos. Muchas veces sin cámaras de seguridad, sin custodia, sin un mínimo de sistema de prevención de riesgos".

En otro punto del texto, se manifestó que "hechos de esta naturaleza son también la consecuencia de la asunción por parte de la provincia de Buenos Aires de la competencia en la persecución, juicio y castigo del narcotráfico, sin la preparación, sin la estructura y sin el traspaso de los recursos prometidos para enfrentar tal flagelo que no solo afecta la salud, sino también la transparencia de un sistema de respuesta penal pauperizado, y la seguridad de quienes viven en los barrios".

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

Pinamar: un juez prohibió las actividades con motos, cuatriciclos y 4x4 en los médanos de La Frontera

"No puedo ser feliz si el otro sufre": Ian Moche y la lucha por la emergencia en discapacidad

PJ bonaerense: el acuerdo para evitar la interna está "muy avanzado" pero aún no se cerró: ¿qué falta?

Organizaciones políticas y sociales de Lanús se declararon en emergencias por 80 despidos en el municipio

Argentina y Estados Unidos firmaron el acuerdo comercial: bajan aranceles y buscan más comercio e inversiones

Milei creó una Oficina para desmentir fakes y "operaciones" y puso al frente a un tuitero ultralibertario

La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento y los gremios lo rechazaron

La Provincia reabre la paritaria: analizan un aumento en dos tramos

Lilia Lemoine acusó a la madre de Ian Moche de llevar al nene "a los medios haciéndolo actuar de autista"

Pinamar: el PRO bonaerense respaldó al intendente Ibarguren en contra de la prohibición de vehículos en La Frontera

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La sede de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires.

La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento y los gremios lo rechazaron

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Ian Moche en diálogo con DIB

"No puedo ser feliz si el otro sufre": Ian Moche y la lucha por la emergencia en discapacidad

Por  Martín Gainle