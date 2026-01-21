La justicia embargó a un municipio para obligarlo a pagar honorarios de un juicio por usurpación de terrenos

La Justicia embargó las cuentas del municipio bonaerense de San Pedro, para forzarlo a pagar una deuda de $114 millonessurgida de un juicio perdido a raíz de un caso de usurpación de terrenos .

La medida fue dictada por el juez Hernán Prat, titular del Juzgado Civil N°1 y beneficia al abogado Hugo Lima , que actuó como representante del concejal Juan Cruz González en la causa original por las usurpaciones.

El detalle de la decisión judicial indica que el monto final surge de sumar 64 millones establecidos como honorarios más unos 50 millones de intereses, IVA, aportes y costas del proceso interpuesto pare reclamar la falta de pago.

El fallo, señala el medio local La Opinión, ordenó depositar esa suma en una cuenta judicial que deberá abrirse a nombre de la causa y a la orden del Juzgado interviniente.

El origen de la causa

El proceso se originó en 2004, cuando el municipio, cuyo intendente hoy es Cecilio Salazar pero que en ese entonces era gobernado por Mario Barbieri, denuncio a un grupo de familias que habían usurpado un terreno que consideró fiscal. Pero la justicia determinó que no lo era.

No es el primer embargo que el municipio debió enfrentar por esta causa. Había ocurrido con los honorarios de otro de los abogados que actuaron en el juicio, Adrián Bengolea en este caso representante legal de Raúl Calonge.

Fuente: Agencia DIB.