miércoles 21 de enero de 2026
21 de enero de 2026 - 17:47

La justicia embargó a un municipio para obligarlo a pagar honorarios de un juicio por usurpación de terrenos

Ocurrió en San Pedro. La causa arrancó en 2004, por una denuncia de la comuna a familias por ocupar terrenos. La justica lo rechazo y ahora le dedeben pagar $114 millones a un abogado.

Por Agencia DIB
El edificio de la municipalidad de San Pedro.&nbsp;

El edificio de la municipalidad de San Pedro. 

La Justicia embargó las cuentas del municipio bonaerense de San Pedro, para forzarlo a pagar una deuda de $114 millonessurgida de un juicio perdido a raíz de un caso de usurpación de terrenos.

Más noticias
La senadora bonaerense Florencia Arietto y el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso. 

Javier Alonso cruzó a la senadora Arietto: "Antes de desinformar, sería bueno que se dedique a trabajar"
La protesta de los trabajadores de ATE Ensenada en Casa de Gobierno. 

Astilleros rechazó el aumento a los estatales y abrió el primer conflicto en la calle con el gobierno de Kicillof

La medida fue dictada por el juez Hernán Prat, titular del Juzgado Civil N°1 y beneficia al abogado Hugo Lima, que actuó como representante del concejal Juan Cruz González en la causa original por las usurpaciones.

El detalle de la decisión judicial indica que el monto final surge de sumar 64 millones establecidos como honorarios más unos 50 millones de intereses, IVA, aportes y costas del proceso interpuesto pare reclamar la falta de pago.

El fallo, señala el medio local La Opinión, ordenó depositar esa suma en una cuenta judicial que deberá abrirse a nombre de la causa y a la orden del Juzgado interviniente.

El origen de la causa

El proceso se originó en 2004, cuando el municipio, cuyo intendente hoy es Cecilio Salazar pero que en ese entonces era gobernado por Mario Barbieri, denuncio a un grupo de familias que habían usurpado un terreno que consideró fiscal. Pero la justicia determinó que no lo era.

No es el primer embargo que el municipio debió enfrentar por esta causa. Había ocurrido con los honorarios de otro de los abogados que actuaron en el juicio, Adrián Bengolea en este caso representante legal de Raúl Calonge.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

Javier Alonso cruzó a la senadora Arietto: "Antes de desinformar, sería bueno que se dedique a trabajar"

Astilleros rechazó el aumento a los estatales y abrió el primer conflicto en la calle con el gobierno de Kicillof

Apenas unos días después de firmar, la Unión Europea suspende la aplicación del acuerdo con el Mercosur

Oficializan las designaciones en el directorio del Banco Provincia

Kicillof con empresarios y productores en Chascomús: "A todos les está yendo mal"

La Justicia le ordenó al Gobierno cumplir la emergencia en discapacidad o aplicará multas

Kicillof recorrió la muestra de la histórica expedición submarina del Conicet

El Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias para febrero

Sector Público: en 2025 acumuló superávit fiscal de $ 11,77 billones, por encima de la meta acordada con el FMI

Kicillof gana tiempo con una frágil "pax sindical" y avanza con dos decisiones clave para la interna

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La casa central del Banco Provincia. 

Oficializan las designaciones en el directorio del Banco Provincia

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La actividad económica según el Indec.

Indec: la actividad económica volvió a caer en noviembre pero en los primeros 11 meses de 2025 mantuvo la expansión

Por  Agencia DIB