martes 13 de enero de 2026
13 de enero de 2026 - 13:57

Lanzan una diplomatura en Gestión de Empresas de Transporte

La Fundación Profesional para el Transporte y la Universidad Provincial del Sudoeste dieron a conocer la diplomatura 100% virtual.

Por Agencia DIB
La Universidad Provincial del Sudoeste.

La Universidad Provincial del Sudoeste.

La Fundación Profesional para el Transporte (FPT) y la Universidad Provincial del Sudoeste(UPSO) lanzaron una diplomatura 100% virtual, y de 709 horas, con certificación universitaria, orientada a fortalecer la gestión, la eficiencia logística y la seguridad vial en empresas de transporte.

Más noticias
El Gobierno redujo el Presupuesto en áreas sensibles.

Ejecución presupuestaria de Nación: profundo recorte en Salud y otras áreas sensibles, crecimiento en Inteligencia y deuda
Una persona viajando en colectivo.

Crean un régimen de compensaciones para apuntalar el transporte del AMBA

Según informaron, ya se abrió la inscripción para la Diplomatura en Gestión de Empresas de Transporte, una propuesta destinada a profesionalizar la gestión del sector y ampliar las oportunidades de capacitación en una actividad clave para la economía. La diplomatura tiene una certificación conjunta FPT-UPSO, lo que garantiza solidez académica y un enfoque práctico alineado a las necesidades reales del transporte.

“El transporte necesita dar un salto de calidad en su gestión y en la formación de sus recursos humanos. Esta diplomatura responde a una demanda concreta del sector y tiene un valor diferencial clave: cuenta con certificación universitaria y se desarrolla en alianza con una universidad pública, lo que asegura calidad académica y aplicación práctica. Desde FPT entendemos que la capacitación es una herramienta central para mejorar la eficiencia, la seguridad vial y la competitividad del transporte”, afirmó Sergio Ruppel, presidente de la Fundación.

La propuesta está dirigida a personas con o sin experiencia laboral previa y no requiere secundario completo, ampliando el acceso a la formación y facilitando la inserción laboral en un sector con demanda sostenida de perfiles capacitados.

Contenidos y estructura académica

El plan de estudios se organiza en seis asignaturas troncales, que abordan contenidos vinculados a administración, economía, contabilidad de costos, logística integral, seguridad vial y normativa del transporte, además de talleres y seminarios orientados a la aplicación práctica de los conocimientos.

La currícula incluye también la gestión operativa de flotas, mantenimiento, depósitos, recursos humanos, análisis de procesos y costos, y el rol estratégico del transporte dentro de la estructura de una empresa.

Al finalizar la diplomatura, los egresados estarán capacitados para colaborar en la gestión administrativa y operativa de empresas de transporte, analizar costos y procesos, aplicar normativas vigentes y contribuir a la mejora de la eficiencia logística y la seguridad vial en su ámbito de desempeño.

Inscripción y consultas: [email protected]

WEB: https://ypsidev2.com/diplomatura/

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Ejecución presupuestaria de Nación: profundo recorte en Salud y otras áreas sensibles, crecimiento en Inteligencia y deuda

Crean un régimen de compensaciones para apuntalar el transporte del AMBA

Verano 2026: Renault presenta el SUV Boreal y lanza actividades en Pinamar y Cariló

Semana del 8 al 14 de enero de 2026

El patentamiento de motos en 2025 creció un 33%

Cuáles son los cuatro autos que valen menos de $30 millones

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Kicilof, en la reunión del MDF en 2025. 

Kicillof reúne su núcleo duro en Gesell, con la pelea contra Máximo en el PJ al tope de la agenda