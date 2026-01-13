Lanzan una diplomatura en Gestión de Empresas de Transporte

La Fundación Profesional para el Transporte (FPT) y la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) lanzaron una diplomatura 100% virtual, y de 709 horas, con certificación universitaria, orientada a fortalecer la gestión, la eficiencia logística y la seguridad vial en empresas de transporte.

Según informaron, ya se abrió la inscripción para la Diplomatura en Gestión de Empresas de Transporte, una propuesta destinada a profesionalizar la gestión del sector y ampliar las oportunidades de capacitación en una actividad clave para la economía. La diplomatura tiene una certificación conjunta FPT-UPSO, lo que garantiza solidez académica y un enfoque práctico alineado a las necesidades reales del transporte.

“El transporte necesita dar un salto de calidad en su gestión y en la formación de sus recursos humanos. Esta diplomatura responde a una demanda concreta del sector y tiene un valor diferencial clave: cuenta con certificación universitaria y se desarrolla en alianza con una universidad pública, lo que asegura calidad académica y aplicación práctica. Desde FPT entendemos que la capacitación es una herramienta central para mejorar la eficiencia, la seguridad vial y la competitividad del transporte”, afirmó Sergio Ruppel, presidente de la Fundación.

La propuesta está dirigida a personas con o sin experiencia laboral previa y no requiere secundario completo, ampliando el acceso a la formación y facilitando la inserción laboral en un sector con demanda sostenida de perfiles capacitados.

Contenidos y estructura académica

El plan de estudios se organiza en seis asignaturas troncales, que abordan contenidos vinculados a administración, economía, contabilidad de costos, logística integral, seguridad vial y normativa del transporte, además de talleres y seminarios orientados a la aplicación práctica de los conocimientos.

La currícula incluye también la gestión operativa de flotas, mantenimiento, depósitos, recursos humanos, análisis de procesos y costos, y el rol estratégico del transporte dentro de la estructura de una empresa.

Al finalizar la diplomatura, los egresados estarán capacitados para colaborar en la gestión administrativa y operativa de empresas de transporte, analizar costos y procesos, aplicar normativas vigentes y contribuir a la mejora de la eficiencia logística y la seguridad vial en su ámbito de desempeño.

Inscripción y consultas: [email protected]

WEB: https://ypsidev2.com/diplomatura/

Fuente: Agencia DIB