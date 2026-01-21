miércoles 21 de enero de 2026
21 de enero de 2026 - 19:12

El jefe de los diputados libertarios llamó "provincia nuestra" a Uruguay y sugirió una anexión a lo Trump

Agustín Romo cruzó al cantante de NTVG, Emiliano Branciari, por tatuarse un pañuelo de las madres. Y como lo supuso uruguayo, arremetio contra ese país.

Por Agencia DIB
El diputado libertario Agustín Romo.&nbsp;

El diputado libertario Agustín Romo. 

Archivo DIB.

El jefe de la bancada de diputados de La Libertad Avanza en la Provincia, Agustín Romo, aseguró hoy que la república Oriental del Uruguay es una provincia argentina y, seguidor ultra polémico de Javier Milei, sugirió que el país podría anexarla en el futuro en un movimiento propio de un “imperio”.

Más noticias
Franja de Gaza, destruida por los ataques israelíes. 

Trump y Milei involucraron a Argentina en un plan para llevar "paz duradera" a Franja de Gaza
La Legislatura bonaerense, en pleno centro de La Plata.

Escándalo en la Legislatura: amplían las imputaciones a los detenidos por abuso sexual

Romo, un legislador con mucha actividad tuitera que reporta al equipo del asesor presidencial Santiago Caputo, formuló sus declaraciones sobre Uruguay a raíz de un post de Emiliano Brancciari, el cantante de “No te va a gustar”, quien en un post mostró un tatuaje del pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo con una advertencia de “bloqueo” para “negacionistas”.

El diputado rechazó la postura de Brancciari de respaldo a las Madres y Abuelas y en contra de la negación de los crímenes de la dictadura con un mensaje en el que señaló “Lo bueno es que se reconocen una provincia nuestra, tema a solucionar en el futuro, con el avance del Glorioso Imperio Argentino ”.

La intervención de Romo alude a un remanido tópico libertario en las redes: la Argentina como “Imperio” y el presidente Javier Milei como emperador. Pero se da en un contexto especial, marcado por la política expansionista de Estados Unidos, que busca anexar el territorio de Groenlandia bajo amenaza de usar la fuerza, además de la acción unilateral en Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agustinromm/status/2014016084437803334&partner=&hide_thread=false

El legislador es un seguidor incondicional del presidente de Estados Unidos, a quien constantemente elogia en las redes, en línea con el alineamiento sin fisuras de Milei con su política internacional.

Por otra parte, Brancciari nació en Argentina y luego se nacionalizó uruguayo. En ese país desarrolló su carrera y de allí son los restantes integrantes de su banda. Alguien le hizo la aclaración a Romo, quien en un segundo post indicó “ah, este es argentino”, pero al mismo tiempo insistió: “ Bueno la banda es de la provincia de Uruguay ”.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

Trump y Milei involucraron a Argentina en un plan para llevar "paz duradera" a Franja de Gaza

Escándalo en la Legislatura: amplían las imputaciones a los detenidos por abuso sexual

Los judiciales aceptaron "en disconformidad" el aumento salarial del 4,5%

"Violación de los deberes de funcionario público": excombatientes denuncian penalmente a Javier Milei

Denuncian a La Libertad Avanza en Tres Arroyos: piden que se investigue si usó datos de personas con discapacidad

Mar del Plata: reunión y avances para la investigación de delitos complejos

Javier Alonso cruzó a la senadora Arietto: "Antes de desinformar, sería bueno que se dedique a trabajar"

La justicia embargó a un municipio para obligarlo a pagar honorarios de un juicio por usurpación de terrenos

Astilleros rechazó el aumento a los estatales y abrió el primer conflicto en la calle con el gobierno de Kicillof

Apenas unos días después de firmar, la Unión Europea suspende la aplicación del acuerdo con el Mercosur

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La protesta de los trabajadores de ATE Ensenada en Casa de Gobierno. 

Astilleros rechazó el aumento a los estatales y abrió el primer conflicto en la calle con el gobierno de Kicillof

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Un año más, las playas paulistas en alerta por brote de diarrea.

Alerta por brote de diarrea en Florianópolis: qué hacer para no contagiarse en las vacaciones