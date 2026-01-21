El jefe de los diputados libertarios llamó "provincia nuestra" a Uruguay y sugirió una anexión a lo Trump

El diputado libertario Agustín Romo. Archivo DIB.

El jefe de la bancada de diputados de La Libertad Avanza en la Provincia, Agustín Romo, aseguró hoy que la república Oriental del Uruguay es una provincia argentina y, seguidor ultra polémico de Javier Milei, sugirió que el país podría anexarla en el futuro en un movimiento propio de un “imperio”.

Romo, un legislador con mucha actividad tuitera que reporta al equipo del asesor presidencial Santiago Caputo, formuló sus declaraciones sobre Uruguay a raíz de un post de Emiliano Brancciari, el cantante de “No te va a gustar”, quien en un post mostró un tatuaje del pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo con una advertencia de “bloqueo” para “negacionistas”.

El diputado rechazó la postura de Brancciari de respaldo a las Madres y Abuelas y en contra de la negación de los crímenes de la dictadura con un mensaje en el que señaló “Lo bueno es que se reconocen una provincia nuestra, tema a solucionar en el futuro, con el avance del Glorioso Imperio Argentino ”.

La intervención de Romo alude a un remanido tópico libertario en las redes: la Argentina como “Imperio” y el presidente Javier Milei como emperador. Pero se da en un contexto especial, marcado por la política expansionista de Estados Unidos, que busca anexar el territorio de Groenlandia bajo amenaza de usar la fuerza, además de la acción unilateral en Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agustinromm/status/2014016084437803334&partner=&hide_thread=false Lo bueno es que se reconocen una provincia nuestra, tema a solucionar en el futuro, con el avance del Glorioso Imperio Argentino https://t.co/SPnP7AAgQV — Agustín Romo (@agustinromm) January 21, 2026 El legislador es un seguidor incondicional del presidente de Estados Unidos, a quien constantemente elogia en las redes, en línea con el alineamiento sin fisuras de Milei con su política internacional. Por otra parte, Brancciari nació en Argentina y luego se nacionalizó uruguayo. En ese país desarrolló su carrera y de allí son los restantes integrantes de su banda. Alguien le hizo la aclaración a Romo, quien en un segundo post indicó “ah, este es argentino”, pero al mismo tiempo insistió: “ Bueno la banda es de la provincia de Uruguay ”. Fuente: Agencia DIB.

