Frente a todos los ministros, Milei le dio a Adorni un fuerte respaldo

Frente a todos sus ministros, el presidente Javier Milei respaldó este viernes una vez más a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni , investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito tras revelarse viajes y compras de propiedades desde su llegada a la función pública.

La nueva defensa de Milei a Adorni se concretó mientras se acumulan críticas internas a su jefe de Gabinete, que evitó en reiteradas oportunidades explicar públicamente su patrimonio. En el Gobierno solo expuso de manera directa este malestar la senadora Patricia Bullrich , que presionó a Adorni para presentar “de inmediato” su declaración jurada de bienes para dejar de “empantanar” la gestión.

No son pocos los funcionarios que en reserva consideran que el propio jefe de Gabinete debería ya haber dado un paso al costado para “dejar de dañar” al Gobierno y, sobre todo, al Presidente.

Pero lejos de titubear en cuanto su respaldo, Milei dio este viernes un paso más, cuando tomó el mando de la reunión de Gabinete y volvió a darle un espaldarazo al funcionario. Esto mientras avanza la investigación por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia y a que puertas adentro se acumulan quejas de parte de los integrantes del Gobierno, que ven complicado imponer agenda o mostrar logros de sus carteras, cuando las novedades sobre la situación patrimonial de Adorni copan la vida pública.

El encuentro en Balcarce 50 duró dos horas y media, y en los primeros 30 minutos Milei abrió la reunión, ahondó en un “panorama general” sobre el rumbo del Gobierno y después pasó a concederle un “fuerte respaldo” al jefe de Gabinete.

El aval se trasladó a las redes

Cuando terminó, el Presidente lo dejó al mando de la reunión y en sus redes sociales avaló diferentes mensajes en los que retomó la línea de que son los medios de comunicación los que presionan para que le suelte la mano al ministro coordinador, uno de los laderos más importantes también de su hermana Karina Milei. La secretaria general tiene a los suyos abroquelados detrás del jefe de Gabinete, a la vez que en las distintas tribus se acrecientan las sospechas sobre los orígenes de la información que se conoce de la vida del funcionario desde que asumió en la Casa Rosada.

El Gobierno también retomó la idea de mostrar a un Adorni hiperactivo. Anoche dio una entrevista en la que contó su vida familiar y de pareja, a la mañana fue a Zárate para la inauguración de una planta de Mercedes Benz, después volvió y se presentó en una tensa conferencia en la Casa Rosada junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad) -en la que aclararon que no iban a ahondar sobre sus problemas judiciales- y luego pasó al encuentro con el elenco ministerial completo.

“Adorni participó en la inauguración de la nueva planta de Mercedes Benz en Zárate. Pero según el periodismo hoy presentaba la renuncia... Se van a quedar con las ganas”, fue uno de los mensajes que reposteó el Presidente en su cuenta de X tras el cara a cara con los ministros. Otro de los tuits de sus aduladores planteaba: “Los periodistas ensobrados están desesperados porque por primera vez tienen un presidente que no negocia con ellos, no les reparte pauta y no les tiene miedo. Por eso operan 24/7 contra Milei”.

Fuente: Agencia DIB.