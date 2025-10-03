viernes 03 de octubre de 2025
3 de octubre de 2025 - 16:03

Expertos refutan a José Luis Espert: "Nadie paga 400 dólares por una consultoría"

Economistas y consultores del sector desmienten los valores que dio el diputado en su intento de explicar el escándalo.

Por Agencia DIB
El diputado José Luis Espert.&nbsp;

El diputado José Luis Espert. 

La explicación de José Luis Espert sobre el origen de los 200.000 dólares que recibió del presunto narcotraficante Federico Machado sigue sumando dudas. El diputado libertario aseguró que fue un adelanto por una consultoría económica para una minera guatemalteca, pero especialistas del sector cuestionaron duramente los montos y las modalidades de pago, sugiriendo que la cifra total de la consultoría (unos 400.000 dólares) es "impensable" y que el adelanto "no tiene precedentes".

Más noticias
Axel Kicillof junto a Jorge Taiana en Mar del Plata. 

Kicillof dijo que Espert "tiene que dar explicaciones verosímiles"
El diputado José Luís Espert. 

"Todo lo de Espert es trucho": ahora denuncian irregularidades en un premio de $4 milllones

La economista Rosalía Costantino realizó una investigación entre referentes del sector energético y minero que desmienten de plano la versión de Espert, poniendo en tela de juicio la legitimidad del cobro.

Según Costantino, un economista fundador de una consultora del sector energético explicó que si los 200.000 dólares fueron un adelanto del 50%, el valor total de la consultoría habría sido de 400.000 dólares. Una cifra que el especialista consideró totalmente fuera de mercado.

"Yo nunca vi que alguien pague 400 mil dólares por una consultoría", aseguró el experto. Relató que l o máximo que él presupuestó con un economista "de primerísimo nivel" por un trabajo "súper complejo", que implicó recabar información y armar equipos en seis países, fue de 250.000 dólares. "Ni de casualidad se asemeja a lo que dijo Espert de consultoría en temas financieros y de deuda", sentenció.

Otro punto cuestionado por los expertos es la modalidad del pago por adelantado. Los tres consultados por Costantino coincidieron en que " Nadie paga por adelantado un trabajo de asesoría".

Además, señalaron que lo habitual en este tipo de trabajos es que las consultorías se contraten a empresas y no a economistas de manera particular. En el caso de Espert, la transferencia se hizo a su nombre como "sujeto", y no a una compañía. Esto abre interrogantes sobre si el diputado facturó, pagó Ganancias e IVA, y si liquidó la exportación de servicios en el mercado oficial de cambios, una obligación vigente desde septiembre de 2019 que implicaba ingresar los dólares al país y pesificarlos el tipo de cambio oficial.

Cuánto cobran los consultores reales

Ingenieros energéticos: Se suelen pagar entre 80 y 200 dólares la hora. Tomando el máximo (200 dólares/hora), por un mes de trabajo (160 horas), la consultoría ascendería a 32.000 dólares.

Consultores económicos: Un consultor económico del sector energético mencionó rangos de entre 100 y 800 dólares la hora en Argentina. Incluso tomando el valor más alto (800 dólares/hora), un mes de trabajo (160 horas) sumaría 128.000 dólares.

Estas comparaciones refuerzan la idea de que los 400.000 dólares por una "consultoría en temas financieros y de deuda" son una cifra inusualmente elevada para el mercado, generando aún más dudas sobre el origen y la justificación de los fondos recibidos por José Luis Espert. (DIB)

Temas
Ver más

Kicillof dijo que Espert "tiene que dar explicaciones verosímiles"

"Todo lo de Espert es trucho": ahora denuncian irregularidades en un premio de $4 milllones

Alerta para Milei: la oposición convocó a una sesión en Diputados para limitarle el uso de DNU

Convertido en "Bull Dog", López Murphy mandó a votar a Talerico

Ex jefe de campaña de Espert, sobre el vínculo con Fred Machado: "para qué lo vas a negar?

El Gobierno respalda a Espert pero lo "obliga" a dar más explicaciones

Espert admitió que recibió pagos de Fred Machado pero no baja su candidatura

Espert complicado: un documento bancario confirma el giro de Fred Machado

Milei compartió acto con Espert y Bullrich: Argentina necesita "que el que las hace las pague"

La candidatura de José Luis Espert quedó en la mira, mientras las boletas con su nombre ya están impresas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Malestar del campo contra el Gobierno. 

Productores llaman a un "tractorazo" contra la "estafa" de las retenciones cero

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

En sesión especial, Diputados rechazó los vetos del Ejecutivo a las leyes de financiamiento en pediatría y a las universidades nacionales. (Congreso Nacional)

Alerta para Milei: la oposición convocó a una sesión en Diputados para limitarle el uso de DNU

Por  Agencia DIB