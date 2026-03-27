"Esta vaca lechera no da más": ¿qué dijeron los intendentes tras la reunión con Kicillof?

En cadena nacional, Milei calificó de "histórico" el fallo por YPF y volvió a criticar a Axel Kicillof y Cristina Kirchner

El encuentro se dio en paralelo a un litigio abierto entre la Provincia y el Gobierno nacional , con siete causas en la Corte Suprema de Justicia por fondos suspendidos o recortados. Entre ellas, se destacan los reclamos por el FONID , las deudas de ANSES con el IPS y la paralización de la obra pública.

La convocatoria fue dirigida los 135 municipios, aunque ignorada por intendentes del PRO y sectores afines a La Libertad Avanza. Sin embargo, parte de la oposición al gobierno bonaerense ocupó varias de las sillas del Salón Dorado, con la presencia del Foro de Intendentes Radicales . También asistieron la mayoría de los jefes comunales peronistas y otros dirigentes de fuerzas locales.

Buenos Aires: la "vaca lechera" discriminada

El gobernador hizo especial foco en los fondos en disputa con el Estado nacional. Desde el Ejecutivo se estiman pérdidas de 22,2 billones de pesos para el distrito más poblado del país y que más aporta al PBI nacional.

"El resultado es concluyente: con menos recursos tenemos que dar respuestas a necesidades que crecen a medida que el Gobierno nacional deserta de sus funciones y la situación económica se deteriora", sintetizó Axel Kicillof en sus redes, luego del mitín.

En la misma línea, el intendente de La Plata, Julio Alak, afirmó que existe una “discriminación tributaria enorme”: “La provincia aporta el 40% de los recursos y recibe apenas el 7%. Esta vaca lechera no da más”.

El jefe comunal remarcó además que el reclamo no es nuevo: “Lo planteó también la exgobernadora María Eugenia Vidal”. Y agregó: "el régimen de coparticipación argentino está vencido, la Corte Suprema de Justicia lo ha dicho cinco veces. El actual presidente no solamente no promueve un nuevo modelo más justo, sino que además suprime los fondos compensatorios que afectan la seguridad, afectan la educación y afectan a los municipios."

En la misma línea, el ensenadense Mario Secco endureció el tono y se dirigió al gobierno nacional como "muy miserable", al haber "desertado sus responsabilidades" y recortar los recursos para las provincias. "Cualquier presidente hubiese ido preso por lo que está haciendo este tipo", sentenció.

Sobre el tema también se pronunció el intendente de Rauch, Maximiliano Suescún, que además preside el Foro de Intendentes Radicales. "Creemos y pedimos que se hagan todos los esfuerzos posibles para que la Nación y la Provincia puedan encontrar algún tipo de canal de diálogo, que se insista porque es un tema que tiene rehén a diecisiete millones de bonaerenses".

Suescún volvió a referirse a la discriminación sufrida por el distrito: "la provincia de Buenos Aires tiene que tener los recursos que se merece. En relación a lo que aporta, a la población que tiene, al abordaje de problemáticas que tiene que hacer, está claramente discriminada en proporción a los recursos que recibe. Entonces, esto lo vamos a seguir acompañando lo pida quien lo pida, porque nos parece justo para los bonaerenses."

Producción y trabajo en caída: municipios bajo presión

Previo a que Kicillof tome la palabra, el ministro de Economía, Pablo López, disertó acerca de la caída de la actividad productiva en la provincia de Buenos Aires y el consecuente aumento de las necesidades a cubrir en los municipios y la caída de capacidad de recaudación tributaria. "Un círculo vicioso que afecta a las finanzas provinciales", definió López.

Intendentes allí presentes se mostraron de acuerdo con este enfoque: Secco aseguró que "en una ciudad industrial" como la suya, "la Nación nos devuelve una desocupación tremenda". El jefe comunal de Florencio Varela, Andrés Watson, expresó que "empresas del distrito con setenta años de permanencia, con noventa trabajadores, han cerrado". Ante esa situación, "el primer mostrador donde la gente va a golpear es el Municipio", subrayó Watson.

Desde la capital bonaerense, el alcalde Julio Alak añadió que "solamente en la provincia de Buenos Aires son seis mil empresas menos, doscientos setenta mil puestos de trabajo registrados menos", y calculó el cierre de "otras seis mil o más que no estaban registradas".

Los anuncios del gobernador

El gobernador anunció que los recursos que la provincia de Buenos Aires logre recuperar a través de los reclamos judiciales frente la Corte Suprema serán coparticipados con los municipios. En concreto, adelantó que las comunas recibirán el 16% de esos fondos, en caso de que la Provincia obtenga resultados favorables en las causas iniciadas contra el Estado nacional por transferencias adeudadas o recortadas.

Para acceder a ese esquema de distribución, cada municipio deberá adherir mediante la aprobación de su respectivo Concejo Deliberante. De este modo, el Gobierno bonaerense busca establecer un mecanismo formal que permita canalizar hacia los distritos parte de los recursos que eventualmente ingresen por la vía judicial.

Además, Kicillof se comprometió a sostener el pago del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, una herramienta clave para las finanzas locales en el actual contexto de caída de la recaudación y aumento de la demanda social. En ese sentido, aseguró que la Provincia hará “todo lo posible” para cumplir en tiempo y forma con la primera cuota, prevista para el 30 de abril.