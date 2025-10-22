miércoles 22 de octubre de 2025
Elecciones: más de 430.000 jóvenes bonaerenses sub-18 están en condiciones de votar

Los jóvenes de 16 y 17 años no están obligados a votar, pero pueden hacerlo en las elecciones. En el país son más de 1,1 millones. Los detalles.

Por Agencia DIB
El voto joven en la mira.
Más de 1,1 millones de jóvenes de entre 16 y 17 años están habilitados para votar en el padrón definitivo, según datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que analizó Agencia DIB. En total con 1.139.315 en el país, un 3,16% del total del padrón (35.987.634).

Y la provincia de Buenos Aires, claro está, es el distrito con mayor cantidad de electores menores de 18 años: 435.329. Le siguen la provincia de Córdoba, con 93 mil; Santa Fe, con 82 mil, y Ciudad de Buenos Aires, con 58 mil.

En la Argentina, en 2012 se sancionó la Ley 26.774 o también llamada “Ley de Voto Joven”, que permite el voto de manera voluntaria para los chicos y chicas de 16 y 17 años. Es decir, pueden votar, pero no están obligados, y no estarán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar en caso de no presentarse en la fecha de votación.

Y aunque no están obligados, el 55% de los adolescentes de ese rango etario fue a las urnas entre 2013 y 2021, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Puntualmente en las elecciones presidenciales de 2019, la participación de los sub-18 alcanzó un punto alto: votó un 64%. Pero fue cuatro años después, en 2023, cuando esa cifra trepó al 68,6%, algo que ayudó a Javier Milei, en ese momento el preferidos de los jóvenes. La participación general ese año fue del 77%.

Cabe recordar que si el menor cumple 16 años justo el día de la elección puedo votar, siempre y cuando tenga hecha en el DNI la actualización de los 14 años y esté inscripto en el padrón. (DIB)

