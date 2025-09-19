viernes 19 de septiembre de 2025
19 de septiembre de 2025 - 12:13

Elecciones: la Junta Electoral autorizó abrir urnas en once distritos

Tras el escrutinio definitivo de las elecciones, la Junta Electoral convocó a los fiscales partidarios para abrir un total de 18 urnas.

Por Agencia DIB
El escrutinio de las elecciones bonaerenses.&nbsp;

El escrutinio de las elecciones bonaerenses. 

Más noticias
El gobernador Axel Kicillof junto a Jorge Taiana. 

Axel Kicillof reúne a los intendentes para pedirles compromiso en la campaña
Congreso de la Nación Argentina. (DIB)

Elecciones 2025: qué se vota el 26 de octubre y qué eligen los bonaerenses

Según la resolución oficial, las urnas en cuestión se van a abrir este viernes en el Pasaje Dardo Rocha, lugar donde se llevó a cabo el escrutinio. Para cumplir con el cometido, los apoderados de cada partido político deberán presentarse con los certificados de escrutinio originales de cada mesa a revisar.

En total, la Junta recibió pedidos para abrir 29 mesas, sobre un total de 41.189 mesas que se usaron en los comicios bonaerenses. Sin embargo, por falta de pruebas o porque los apoderados partidarios no ratificaron las solicitudes, 11 fueron rechazados y los 18 restantes se confirmaron.

Se trata de mesas pertenecientes a 11 municipios de distintas secciones cuya revisión no debería cambiar los resultados finales. De acuerdo con la resolución, van a abrir 3 urnas de Berazategui y de Lomas de Zamora; 2 de San Nicolás, Bahía Blanca y Villarino; 1 de La Matanza, General Madariaga, General Pueyrredón, General Belgrano, Monte y Rauch.

Básicamente, el proceso consiste en abrir la urna, extraer el acta o certificado y verificar su contenido. Si la documentación es válida se computarán los votos, pero en caso contrario se van a contar las boletas nuevamente de manera manual. (DIB)

Temas
Ver más

Axel Kicillof reúne a los intendentes para pedirles compromiso en la campaña

Elecciones 2025: qué se vota el 26 de octubre y qué eligen los bonaerenses

Padrón electoral: ya se puede consultar dónde se vota el 26 de octubre

Elecciones de octubre: los candidatos bonaerenses de Fuerza Patria se reunieron en la sede del PJ nacional

Cómo funciona la Boleta Única Papel que debuta en la provincia en octubre

Tras el anuncio de la mesa de diálogo, Kicillof aún espera el llamado de Milei

Tensión: el Banco Central vendió US$ 379 millones y el Riesgo País superó los 1.400

Multitudinaria marcha a 19 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López en La Plata

Maximiliano Abad: "El Gobierno abandona a Bahía Blanca con un recorte de $100.000 millones"

Axel Kicillof ratificó su compromiso con productores y el interior bonaerense

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Un caramelo de vauquita. 

Volver al pasado (y al presente): un dulce viaje a la nostalgia y al paladar del bonaerense

Por  Fernando Delaiti