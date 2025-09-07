Elecciones: cómo sigue el calendario electoral

Luego de las elecciones que se desarrollaron en la provincia de Buenos Aires donde se eligieron legisladores y concejales en los 135 municipios, ahora todos los cañones apuntan al domingo 26 de octubre, fecha para los comicios generales.

El plato fuerte del calendario 2025 llegará el domingo 26 de octubre , cuando se realicen las elecciones legislativas nacionales . En esa fecha se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado , lo que definirá la nueva composición del Congreso.

Será además la primera vez que se utilice a nivel nacional la Boleta Única de Papel (BUP) , que reemplaza las históricas boletas partidarias múltiples. El nuevo sistema concentra todas las candidaturas en una sola hoja, permitiendo a los votantes marcar su preferencia de manera más clara y sencilla.

Ese mismo día, 13 provincias aprovecharán la convocatoria para elegir también autoridades provinciales y municipales, en línea con su propia normativa electoral.

El padrón electoral

El padrón definitivo para las elecciones nacionales estará habilitado para su consulta el 16 de septiembre de 2025. Desde ese momento, todos los ciudadanos podrán verificar su lugar de votación, la mesa y el orden asignados. La consulta se realiza ingresando al sitio padron.gob.ar, donde se debe completar el número de DNI, el género y el distrito correspondiente.

Las personas que identifiquen errores en sus datos tendrán un plazo establecido para realizar reclamos y pedir las correcciones pertinentes. Solamente quienes figuren en el padrón definitivo y presenten un documento cívico válido podrán ejercer el derecho al voto, sin excepciones administrativas posteriores. (DIB)