domingo 07 de septiembre de 2025
7 de septiembre de 2025 - 20:02

Elecciones: cómo sigue el calendario electoral

Con la elección bonaerense ya terminada, el país se prepara para la votación clave a nivel nacional del 26 de octubre.

Por Agencia DIB
Una persona frente a la mesa para votar.&nbsp;

Una persona frente a la mesa para votar. 

Luego de las elecciones que se desarrollaron en la provincia de Buenos Aires donde se eligieron legisladores y concejales en los 135 municipios, ahora todos los cañones apuntan al domingo 26 de octubre, fecha para los comicios generales.

Más noticias
La Cámara de Diputados bonaerense.

Diputados: el peronismo sumó más bancas y LLA amplió su fuerza
Cristina Fernández saludó desde el bancón segundos después de que se conocieran los resultados oficiales.

"¿Viste Milei?", tuiteó Cristina: "Salí de la burbuja, hermano... que se está poniendo heavy"

El plato fuerte del calendario 2025 llegará el domingo 26 de octubre, cuando se realicen las elecciones legislativas nacionales. En esa fecha se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado, lo que definirá la nueva composición del Congreso.

Será además la primera vez que se utilice a nivel nacional la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplaza las históricas boletas partidarias múltiples. El nuevo sistema concentra todas las candidaturas en una sola hoja, permitiendo a los votantes marcar su preferencia de manera más clara y sencilla.

Ese mismo día, 13 provincias aprovecharán la convocatoria para elegir también autoridades provinciales y municipales, en línea con su propia normativa electoral.

El padrón electoral

El padrón definitivo para las elecciones nacionales estará habilitado para su consulta el 16 de septiembre de 2025. Desde ese momento, todos los ciudadanos podrán verificar su lugar de votación, la mesa y el orden asignados. La consulta se realiza ingresando al sitio padron.gob.ar, donde se debe completar el número de DNI, el género y el distrito correspondiente.

Las personas que identifiquen errores en sus datos tendrán un plazo establecido para realizar reclamos y pedir las correcciones pertinentes. Solamente quienes figuren en el padrón definitivo y presenten un documento cívico válido podrán ejercer el derecho al voto, sin excepciones administrativas posteriores. (DIB)

Temas
Ver más

Diputados: el peronismo sumó más bancas y LLA amplió su fuerza

"¿Viste Milei?", tuiteó Cristina: "Salí de la burbuja, hermano... que se está poniendo heavy"

Contundente triunfo del peronismo en una elección en la que Kicillof consolidó su poder

¿Qué puede pasar con el dólar tras las elecciones?

Cerraron las elecciones y ya se cuentan los votos en toda la provincia

Elecciones: el 3% de Karina, robo de boletas y la mamá de Colapinto, algunas de las perlitas del domingo

Seguí el minuto a minuto de la participación en las elecciones

Elecciones en la Provincia: ya votó el 29,74% del padrón

Se desarrollan con normalidad las elecciones en la provincia de Buenos Aires

¿Cuál es la multa que hay que pagar si no se acude a votar este domingo?

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El voto en las elecciones bonaerenses. 

Elecciones: el 3% de Karina, robo de boletas y la mamá de Colapinto, algunas de las perlitas del domingo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El peronismo cortó una racha de 20 años en dos secciones electorales rurales

El peronismo volvió al campo y ganó en dos secciones después de 20 años