martes 21 de octubre de 2025
21 de octubre de 2025 - 13:27

Elecciones 2025: qué se puede hacer y qué no durante la veda

Desde el viernes comienza la veda electoral. Cuáles son las restricciones y qué hay que saber hasta el escrutinio definitivo.

Por Agencia DIB
Una serie de urnas de las elecciones argentinas.
Una serie de urnas de las elecciones argentinas.
Más noticias
La autoridad de mesa, clave en cada elección. 

Elecciones 2025: qué pasa si te designan autoridad de mesa y cuánto se cobra
Todo listo para las elecciones 2025. 

Elecciones 2025: qué diferencia hay entre voto en blanco, nulo e impugnado

En concreto, el viernes 24 de octubre comienza la veda electoral en todo el país, marcando el cierre de la campaña y el inicio de restricciones para candidatos y ciudadanos. Esta medida garantiza que los votantes reflexionen antes de emitir su voto el domingo, día en que se celebrarán las legislativas 2025.

De esa manera, los días previos y la misma jornada de las elecciones estarán restringidas distintas actividades vinculadas al proselitismo. Además, hay actividades no permitidas el mismo domingo de los comicios.

Las prohibiciones dentro de la veda electoral

  • Se prohíben los actos públicos de campaña y toda actividad de proselitismo electoral, lo que incluye la difusión de avisos publicitarios, el reparto de boletas y la apertura o funcionamiento de locales partidarios.
  • Se prohíbe el proselitismo electoral y posteos en redes sociales destinado a promover el voto de un candidato en particular.
  • Se prohíbe la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales, una medida que estará vigente hasta las 22 del domingo.
  • La venta de bebidas alcohólicas quedará restringida a partir de las 20 del sábado.
  • La portación de armas está prohibida durante la veda electoral.
  • Se prohíben los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.
  • Todas aquellas personas que induzcan el voto o incentiven el ausentismo, recibirán penas de dos meses a dos años de prisión.
  • Los que utilicen medios tendientes a violar el voto secreto pueden recibir hasta tres años de cárcel. (DIB)
Temas
Ver más

Elecciones 2025: qué pasa si te designan autoridad de mesa y cuánto se cobra

Elecciones 2025: qué diferencia hay entre voto en blanco, nulo e impugnado

Desde la Dirección Nacional Electoral pidieron "paciencia" ante la implementación de la Boleta Única

Elecciones 2025: el peso del conurbano y los números que mira Fuerza Patria

No, el elector no debe "aclarar su voto para Santilli" ni tachar a Espert en la boleta única

Elecciones 2025: qué se elige, cómo se vota y las multas a tener en cuenta

Ramos Padilla oficializó a Diego Santilli en el primer lugar de la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires

Milei confirmó cambios en el Gabinete tras la elección: "El 26 veré qué necesito"

Milei lanzó su spot final de campaña y pidió "terminar el cambio que empezamos"

Financiamiento Universitario: martes y miércoles de paros por la no aplicación de la ley

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La autoridad de mesa, clave en cada elección. 

Elecciones 2025: qué pasa si te designan autoridad de mesa y cuánto se cobra

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Novedades del mercado eléctrico. 

El Gobierno traslada al mercado las decisiones de compra y venta de energía

Por  Agencia DIB