Elecciones 2025: qué se puede hacer y qué no durante la veda

Una serie de urnas de las elecciones argentinas.

Este domingo, 13.353.974 de bonaerenses están en condiciones de ir a votar en las elecciones pata elegir a 35 diputados nacionales que los representarán en el Congreso. Más allá que las mesas abrirán a las 8 del domingo y cerrarán a las 18 de ese día, como suele suceder hay una veda electoral para tener en cuenta.

En concreto, el viernes 24 de octubre comienza la veda electoral en todo el país, marcando el cierre de la campaña y el inicio de restricciones para candidatos y ciudadanos. Esta medida garantiza que los votantes reflexionen antes de emitir su voto el domingo, día en que se celebrarán las legislativas 2025.

De esa manera, los días previos y la misma jornada de las elecciones estarán restringidas distintas actividades vinculadas al proselitismo. Además, hay actividades no permitidas el mismo domingo de los comicios.

Las prohibiciones dentro de la veda electoral Se prohíben los actos públicos de campaña y toda actividad de proselitismo electoral, lo que incluye la difusión de avisos publicitarios, el reparto de boletas y la apertura o funcionamiento de locales partidarios.

Se prohíbe el proselitismo electoral y posteos en redes sociales destinado a promover el voto de un candidato en particular.

Se prohíbe la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales, una medida que estará vigente hasta las 22 del domingo.

La venta de bebidas alcohólicas quedará restringida a partir de las 20 del sábado.

La portación de armas está prohibida durante la veda electoral.

Se prohíben los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

Todas aquellas personas que induzcan el voto o incentiven el ausentismo, recibirán penas de dos meses a dos años de prisión.

Los que utilicen medios tendientes a violar el voto secreto pueden recibir hasta tres años de cárcel. (DIB)

