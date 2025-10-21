Elecciones 2025: qué pasa si te designan autoridad de mesa y cuánto se cobra

Este domingo 26 de octubre, los argentinos volverán a las urnas para renovar el Congreso , en donde se pondrán en juego 24 senadores y 127 diputados en todo el país. Por un lado, la Cámara de Diputados está integrada por 257 miembros y su composición se renueva cada dos años de a mitades. Es decir, este 2025 se eligen 127 bancas nuevas.

La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia y cada legislador dura 4 años en su cargo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, se renovarán 35 bancas, y al igual que en el resto del país se hará a través de la Boleta Única Papel (BUP) .

El sitio de la Cámara Nacional Electoral, perteneciente a la Justicia Nacional Electoral del Poder Judicial, indica que las personas que fueron designadas como autoridades de mesa pueden excusarse y decir que no van a poder ejercer esa obligación solamente por las siguientes causas:

Según lo establecido por la Cámara Electoral, el resto deberá asistir de manera obligatoria.

Cuánto cobra una autoridad de mesa

El Gobierno nacional recordó cuánto cobrarán en concepto de viáticos las autoridades de mesa y delegados judiciales y tecnológicos en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

En primer lugar, se fijó los nuevos montos que percibirán los ciudadanos que se desempeñen como autoridades de mesa. Quienes cumplan efectivamente esa función percibirán $40.000 por ese día y sumarán otra cifra similar por participar de las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral, en forma previa a las elecciones.

En este contexto, se informó que quienes sean designados por la Justicia Nacional Electoral como delegados en los locales de votación recibirán un viático será de $80.000.

Por su parte, los delegados judiciales que efectivamente den cumplimiento a la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por la Cámara Nacional Electoral o en los sistemas que se implementen por la justicia electoral de distrito y sean expresamente autorizados por ésta en las Elecciones obtendrán $40.000.

Por último, el Gobierno consideró que “corresponde asignar una compensación económica a los delegados tecnológicos de la Justicia Nacional Electoral que cumplirán funciones en los establecimientos de votación en los que se lleve a cabo la verificación de la identidad de los electores mediante herramientas de identificación biométrica”. Estas personas percibirán, siempre en concepto de viáticos, $120.000.

La medida también establece la nueva posibilidad de que todas esas personas puedan percibir ese dinero por transferencia bancaria o en billeteras virtuales propias. Sin embargo, también podrán optar por el pago mediante la aplicación de Correo Argentino o en forma presencial en distintas sedes de esa misma entidad. (DIB)