Cierre de campaña: LLA ajusta detalles, sin confirmar la presencia de Javier Milei el miércoles en Ezeiza

LLA avanza ajusta detalles en la provincia de Buenos Aires para la elección del domingo.

La Libertad Avanza (LLA) llevó a cabo una reunión de su mesa política en la provincia de Buenos Aires este lunes con el fin de ajustar detalles de la fiscalización y las últimas acciones de campaña de cara a los comicios legislativos del domingo.

El encuentro se desarrolló a partir de las 14 en la Casa Rosada y fue presidido por la titular de LLA, Karina Milei. Contó con la participación del armador Sebastián Pareja; el primer candidato a diputado, Diego Santilli; el legislador Cristian Ritondo; la ministra de Seguridad y aspirante a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el diputado provincial electo Diego Valenzuela y el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, entre otros.

Mañana, LLA tiene previsto realizar un evento con la juventud de toda la provincia en el partido de Almirante Brown. No obstante, aún no se ha confirmado si habrá un acto en el Conurbano el miércoles, previo al cierre de campaña que se llevará a cabo al día siguiente en Rosario.

"No está confirmado aún", comentó una fuente gubernamental a la agencia Noticias Argentinas en referencia a la posibilidad de una actividad de campaña con el presidente Javier Milei en el partido de Ezeiza, rumor que había circulado la semana anterior.

Sin embargo, medios como Ámbito confirmaron la cancelación de actos del Presidente en territorio bonaerense. “El Presidente canceló su agenda de actos de La Libertad Avanza, suspendió la actividad prevista en Ezeiza para este miércoles y se despide así de manera anticipada e intempestiva de la pelea electoral en territorio bonaerense de cara a las legislativas del próximo domingo”. La provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor caudal electoral del país, es observada con particular atención por LLA tras la derrota que el oficialismo sufrió el 7 de septiembre. En las filas libertarias hay optimismo respecto de la posibilidad de achicar la diferencia con Fuerza Patria en la provincia, de acuerdo con los más recientes sondeos encargados por el Ejecutivo nacional. (DIB)

