martes 21 de octubre de 2025
21 de octubre de 2025 - 11:54

Javier Milei confirmó cambios en el Gabinete tras las elecciones

“El 26 a la noche con los números veré qué necesito”, dijo el Presidente, quien hará modificaciones para "lograr los objetivos de segunda generación".

Por Agencia DIB
Milei, junto a su hermana, Francos, Bullrich, Caputo, Adorni, Martín Menem y su hermana Karina.&nbsp;

El presidente Javier Milei confirmó este martes que se vienen cambios en el Gabinete nacional para la segunda mitad de su mandato pero evitó dar precisiones ya que, según adelantó, el resultado de las elecciones legislativas nacionales de este domingo será clave para definir las modificaciones.

"De cara al segundo tramo de este mandato voy a acomodar el Gabinete para lograr los objetivos de segunda generación", planteo Milei. Y agregó: "El 26 a la noche con todos los números veré qué tipo de entramado necesito".

Esta no fue la primera vez que el mandatario se refiere a futuros cambios en el Gobierno, y anteriormente tampoco descartó el ingreso de algunas figuras de Pro. En su momento aclaró que esto no respondía a un pedido de Mauricio Macri, pero sí ahondó en la importancia de incorporar a “personas súper experimentadas”.

Los posibles cambios de Gabinete

El pronunciamiento se da en medio de rumores de la salida del canciller Gerardo Werthein de la Cancillería y una fusión de los ministerios de Seguridad y Justicia, que dejaría afuera a Mariano Cúneo Libarona. A su vez, está en duda la continuidad del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a esto se suma la salida obligada del vocero Manuel Adorni (legislador porteño electo), y los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri (candidatos a senadora y diputado nacional respectivamente).

"Soy bilardista a ultranza y tengo un contrato con los argentinos desde la campaña, hemos cumplido 99% de las promesas de campaña", dijo Milei durante una entrevista con la TV Pública, y planteó que no le temblará el pulso para hacer los cambios que considere necesarios tras los resultados que reciba de las urnas.

Ante la pregunta de cuál sería un buen resultado en las elecciones del domingo, le mandatario apuntó a un número que le garantice un tercio de las cámaras. "Llegar a cien votos con los legisladores afines, para tener quórum. Una dinámica parlamentaria que nos permita viabilizar las reformas", detalló.

Finalmente, apuntó contra la oposición y llamó al electorado a votar: “Una de las estrategias del kirchnerismo es subestimar el valor de la elección para que la gente no vaya, pero es mucho más importante de lo que creemos. Esta es la esencia del kirchnerismo". (DIB)

