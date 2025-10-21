Javier Milei sobre su recital: "Sonamos tan bien que creyeron que teníamos una banda profesional"

El presidente Javier Milei se refirió al recital que brindó el pasado 6 de octubre en el Movistar Arena y aseguró que “sonaron tan bien” que la gente creyó que “tenían una banda profesional”.

El grupo conformado por el diputado de La Libertad Avanza ( LLA ) Bertie Benegas Lynch (batería); su hermano Joaquín, candidato a senador nacional por la provincia de Entre Ríos (primera guitarra) y el músico Hernán Scarfó (segunda guitarra) ensayó durante varios días y Milei expresó que ése fue uno de los motivos por el cual el concierto “salió bastante digno”.

En una entrevista para la TV Pública, analizó el repertorio del show, que incluyó canciones de La Renga, Sandro, Charly García y los Ratones Paranoicos, entre otros, y alusiones a la oposición con el cántico de “kuka-tirapiedras”.

“Los ensayos de la banda me permitían clarear la mente y volver a trabajar con mucha más fuerza. Aparte, es interesante, porque sonamos tan bien que creyeron que teníamos una banda profesional. La realidad es que los músicos ‘son músicos de nota’, por decirlo de alguna manera, con lo cual, hacen que uno luzca bien”, explicó.

Para finalizar, contó “el truco” de por qué el show fue bueno y “divertido”: Cuando se juntaban a ensayar, tenían como tarea grabar todas las canciones que tocaban: “El director de arte, que se encarga también del sonido, me mandaba los cortes de los temas y yo, a las 2 ó 3 de la mañana, los escuchaba y los mejoraba”, contó.

“Traté de hacer algo mejor que, igualmente, salió bastante digno. De hecho, en todo el concierto, cometí dos errores, nada más ”, concluyó el estadista argentino. (DIB)