Milei lanzó su spot final de campaña y pidió "terminar el cambio que empezamos"

En el tramo final de la campaña el presidente Javier Milei lanzó un spot para pedir el voto para la Alianza La Libertad Avanza.

En el tramo final de la campaña el presidente Javier Milei lanzó un spot para pedir el voto para la Alianza La Libertad Avanza en el que remarcó que no estará en la boleta el próximo domingo, pero sí estará en juego el proyecto que encabeza. Llamó a no tirar "todo el esfuerzo a la basura".

El líder libertario subió en su cuenta de X el video con su clásico lema: “ESTE DOMINGO TE PIDO QUE NOS ACOMPAÑES CON TU VOTO. LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”.

En el spot de campaña, el mandatario remarcó: “Este domingo 26 de octubre, los argentinos tenemos que tomar una decisión. Elegimos si terminamos el cambio que empezamos como país, o si volvemos atrás y tiramos todo el esfuerzo a la basura. Por eso, no es una elección legislativa más”.

En el video, Milei destaca que no participará de forma presencial en las elecciones: “Esta vez, yo no estoy en la boleta. Pero en todas las provincias, La Libertad Avanza sí va a estar. Te pido que nos acompañes con tu voto”.

El jefe de Estado aprovechó para dar instrucciones de cómo emitir el voto ante el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP): “Busca la columna violeta con el águila blanca y marca los candidatos de La Libertad Avanza. Esta elección no da lo mismo. No te quedes en tu casa, sobre todo si sos joven”.

Un país quebrado

Luego volvió a remarcar sobre la importancia de la elección para el Gobierno: “Si vos no elegís, otros lo van a hacer por vos. Nosotros los grandes ya dejamos pasar toda una vida con un país quebrado. No dejes pasar esta oportunidad. Podemos no volver a tener otra. Por Argentina, La libertad Avanza”.

Por último una voz en off se dirige a los electores de todo el país y destaca: “En tu provincia, vota por Milei votando por sus candidatos, vota por La Libertad Avanza”.