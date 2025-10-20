lunes 20 de octubre de 2025
20 de octubre de 2025 - 21:13

Milei lanzó su spot final de campaña y pidió "terminar el cambio que empezamos"

Milei difundió un spot en el que insta a votar por la Alianza La Libertad Avanza. “Esta vez no estoy en la boleta, pero el proyecto sí”, dice el mandatario.

En el tramo final de la campaña el presidente Javier Milei lanzó un spot para pedir el voto para la Alianza La Libertad Avanza.

En el tramo final de la campaña el presidente Javier Milei lanzó un spot para pedir el voto para la Alianza La Libertad Avanza.

En el tramo final de la campaña el presidente Javier Milei lanzó un spot para pedir el voto para la Alianza La Libertad Avanza en el que remarcó que no estará en la boleta el próximo domingo, pero sí estará en juego el proyecto que encabeza. Llamó a no tirar "todo el esfuerzo a la basura".

Más noticias
El presidente Milei junto a Sam Altman, CEO de OpenAi.

Milei anunció que OpenAI llega al país con una inversión de 25 mil millones de dólares
Protestas de los gremios docentes en reclamo de la aplicación del financiamiento universitario.

Financiamiento Universitario: martes y miércoles de paros por la no aplicación de la ley

El líder libertario subió en su cuenta de X el video con su clásico lema: “ESTE DOMINGO TE PIDO QUE NOS ACOMPAÑES CON TU VOTO. LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”.

Spot de campaña

En el spot de campaña, el mandatario remarcó: “Este domingo 26 de octubre, los argentinos tenemos que tomar una decisión. Elegimos si terminamos el cambio que empezamos como país, o si volvemos atrás y tiramos todo el esfuerzo a la basura. Por eso, no es una elección legislativa más”.

En el video, Milei destaca que no participará de forma presencial en las elecciones: “Esta vez, yo no estoy en la boleta. Pero en todas las provincias, La Libertad Avanza sí va a estar. Te pido que nos acompañes con tu voto”.

Embed - Spot de Javier Milei llamando a votar por la Libertad Avanza

El jefe de Estado aprovechó para dar instrucciones de cómo emitir el voto ante el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP): “Busca la columna violeta con el águila blanca y marca los candidatos de La Libertad Avanza. Esta elección no da lo mismo. No te quedes en tu casa, sobre todo si sos joven”.

Un país quebrado

Luego volvió a remarcar sobre la importancia de la elección para el Gobierno: “Si vos no elegís, otros lo van a hacer por vos. Nosotros los grandes ya dejamos pasar toda una vida con un país quebrado. No dejes pasar esta oportunidad. Podemos no volver a tener otra. Por Argentina, La libertad Avanza”.

Por último una voz en off se dirige a los electores de todo el país y destaca: “En tu provincia, vota por Milei votando por sus candidatos, vota por La Libertad Avanza”.

Temas
Ver más

Milei anunció que OpenAI llega al país con una inversión de 25 mil millones de dólares

Financiamiento Universitario: martes y miércoles de paros por la no aplicación de la ley

Cierre de campaña: LLA ajusta detalles, sin confirmar la presencia de Milei el miércoles en Ezeiza

Sergio Massa: "Este domingo 26 de octubre votá la bandera argentina, fuerte y al medio"

La Provincia dijo que Milei "nos transformó en una colonia"

Argentina oficializó el swap con Estados Unidos por US$ 20.000 millones

Elecciones 2025: qué diferencia hay entre voto en blanco, nulo e impugnado

La nueva batalla de Fuerza Patria: cómo se deben contar los votos el domingo

Financiamiento Universitario: los docentes realizan protestas en contra de la no aplicación de la ley

Santilli se convierte en andinista mientras Kicillof apela a la prudencia táctica

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Carlos Bianco junto a los ministros Andrés “Cuervo” Larroque y Daniela Vilar.

La Provincia dijo que Milei "nos transformó en una colonia"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

En el tramo final de la campaña el presidente Javier Milei lanzó un spot para pedir el voto para la Alianza La Libertad Avanza. video

Milei lanzó su spot final de campaña y pidió "terminar el cambio que empezamos"