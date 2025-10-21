Derechos Humanos: este viernes se conocerá la sentencia del Juicio La Huerta

Una de las más de 100 audiencias por el Juicio La Huerta.

El próximo viernes 24 de octubre se leerá la sentencia en el llamado Juicio La Huerta , que también investiga crímenes cometidos en otros lugares emblemáticos del circuito represivo de la Subzona 12. Será a las 12 en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) de Tandil con la presencia de sobrevivientes, familiares de víctimas, organismos de Derechos Humanos de la provincia y la región.

La UNLP construye en Magdalena un parque solar para autoabastecerse de energía

Del calor a la lluvia: gran parte de la provincia de Buenos Aires, en alerta amarilla por tormentas

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires es querellante en este proceso judicial que comenzó el 25 de febrero de 2022 por los hechos ocurridos en 14 centros clandestinos de detención .

En el Juicio La Huerta se realizaron 104 audiencias , en las que se juzgaron a 35 exmilitares, policías, penitenciarios y civiles . Otros fallecieron antes y durante del debate por el que se escucharon los testimonios de 213 personas .

El Circuito Represivo del Centro de la Provincia incluye La Huerta, I.S.E.R., Quinta de los Mendez, Base Aérea, Comisaría 1ra, Comisaría 2da de Tandil; la Delegación de la PFA, Unidad Regional IX, Unidad Penal N° 7, Ex Estación del Ferrocarril - Jardín Maternal de Azul; Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica, Monte Peloni, Comisaría Las Flores y la Comisaría de Olavarría.

Las víctimas, en su mayoría, provenían de Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, Ayacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata.

Tramos adicionales

Hay cinco tramos adicionales de casos que investigan crímenes de lesa humanidad contra trabajadores y delegados de las empresas cementeras Loma Negra y Avellaneda, que evidencia la participación empresarial.

En estos procesos se juzgan los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 191 víctimas. Algunas no estuvieron en condiciones de declarar por su avanzada edad y otras fallecieron sin poder dar testimonio frente al Tribunal Oral Federal N.º 1 de Mar del Plata.