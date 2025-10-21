martes 21 de octubre de 2025
21 de octubre de 2025 - 18:34

Derechos Humanos: este viernes se conocerá la sentencia del Juicio La Huerta

La lectura de la sentencia será en horas del mediodía en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) de Tandil. En el proceso estuvieron en el banquillo de los acusados 35 exmilitares, policías, penitenciarios y civiles.

Por Agencia DIB
Una de las más de 100 audiencias por el Juicio La Huerta.

Una de las más de 100 audiencias por el Juicio La Huerta.

El próximo viernes 24 de octubre se leerá la sentencia en el llamado Juicio La Huerta, que también investiga crímenes cometidos en otros lugares emblemáticos del circuito represivo de la Subzona 12. Será a las 12 en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) de Tandil con la presencia de sobrevivientes, familiares de víctimas, organismos de Derechos Humanos de la provincia y la región.

Más noticias
Llegan las tormentas.

Del calor a la lluvia: gran parte de la provincia de Buenos Aires, en alerta amarilla por tormentas
El Parque Solar de Magdalena que construye la UNLP. video

La UNLP construye en Magdalena un parque solar para autoabastecerse de energía

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires es querellante en este proceso judicial que comenzó el 25 de febrero de 2022 por los hechos ocurridos en 14 centros clandestinos de detención.

En el Juicio La Huerta se realizaron 104 audiencias, en las que se juzgaron a 35 exmilitares, policías, penitenciarios y civiles. Otros fallecieron antes y durante del debate por el que se escucharon los testimonios de 213 personas.

Circuito

El Circuito Represivo del Centro de la Provincia incluye La Huerta, I.S.E.R., Quinta de los Mendez, Base Aérea, Comisaría 1ra, Comisaría 2da de Tandil; la Delegación de la PFA, Unidad Regional IX, Unidad Penal N° 7, Ex Estación del Ferrocarril - Jardín Maternal de Azul; Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica, Monte Peloni, Comisaría Las Flores y la Comisaría de Olavarría.

Las víctimas, en su mayoría, provenían de Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, Ayacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata.

Tramos adicionales

Hay cinco tramos adicionales de casos que investigan crímenes de lesa humanidad contra trabajadores y delegados de las empresas cementeras Loma Negra y Avellaneda, que evidencia la participación empresarial.

En estos procesos se juzgan los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 191 víctimas. Algunas no estuvieron en condiciones de declarar por su avanzada edad y otras fallecieron sin poder dar testimonio frente al Tribunal Oral Federal N.º 1 de Mar del Plata.

Temas
Ver más

Del calor a la lluvia: gran parte de la provincia de Buenos Aires, en alerta amarilla por tormentas

La UNLP construye en Magdalena un parque solar para autoabastecerse de energía

Se estrenó el documental "Noble Igualdad", la historia de la ley de cupo femenino en Argentina

Volcó un camión con cerdos cerca de Chacabuco y los vecinos saquearon toda la carga

Con leyendas del tenis, se recordó en Luján el primer partido jugado en Argentina

Confirman el cierre definitivo del tren que unía Buenos Aires con Bahía Blanca

La Provincia lanzó una "maratón quirúrgica" para operar a 1000 pacientes de vesícula

Cómo evoluciona la salud de la nena herida por la explosión en una escuela de Pergamino

Promulgan las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero sin aplicación

Financiamiento Universitario: martes y miércoles de paros por la no aplicación de la ley

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un tren recorriendo la provincia de Buenos Aires. 

Confirman el cierre definitivo del tren que unía Buenos Aires con Bahía Blanca

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Llegan las tormentas.

Del calor a la lluvia: gran parte de la provincia de Buenos Aires, en alerta amarilla por tormentas

Por  Agencia DIB