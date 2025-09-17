El vicerrector de la UBA desmintió a Caputo por su sueldo

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti salió al cruce del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había asegurado que cobra "seis veces más que yo" por su cargo como autoridad universitaria. "Lo que dice es falso", afirmó Yacobitti en redes sociales, donde publicó además su recibo de sueldo.

Todo comenzó cuando Caputo en la red X tomó un fragmento de una entrevista a Yacobitti, que hablaba del reclamo de la comunidad educativa por mayor presupuesto para las universidades nacionales.

En ese marco, el ministro aseguró que el vicerrector de la UBA "gana 6 veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos". E ironizó: "Pero los que no tenemos empatía somos nosotros…".

Continuará. https://t.co/phUCFgEnXi pic.twitter.com/lGdUSgLUQH — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) September 17, 2025 Horas después, Yacobitti salió a responderle: "Lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo", señaló. Y apuntó: "Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo y le recomiendo ver la nota completa, no editada".

El dirigente radical compartió dos imágenes de sus recibos de sueldo de agosto 2025: uno como vicerrector, cargo por el que cobró $ 1.817.751,34 netos, y otro por su rol como docente en la Facultad de Ciencias Económicas, por lo cual cobró $ 461.090,95 en mano. (DIB)

