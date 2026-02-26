jueves 26 de febrero de 2026
26 de febrero de 2026 - 18:28

Citan a indagatoria a un exministro bonaerense en una causa por presunta defraudación

Se trata de Gabriel Sánchez Zinny, que estuvo a cargo de Educación. Es por el otorgamiento de crédidos fiscales a una automotriz.

Por Agencia DIB
Sanchez Zinny.&nbsp;

Sanchez Zinny. 

Archivo DIB

La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a declaración indagatoria para el 3 de marzo al ex director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny en el marco de una investigación por presunta defraudación contra la administración pública.

Más noticias
La Senadora Patricia Bullrich y el canciller Pablo Quirno, hoy en el Senado. 

El Senado ratificó el acuerdo Mercosur-Unión Europea por una amplia mayoría
El intendente Arnaldo Arispe. 

Una decisión inusual: un intendente bonaerense se jubila cuando aún le quedan dos años de mandato

Se trata del exfuncionario de María Eugenia Vidal y actual Jefe de Gabinete del gobierno de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires.

Los hechos investigados corresponden al periodo 2026- 2017 cuando se desempeñaba como titular del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) en el gobierno del expresidente Mauricio Macri, antes de dar el salto al gobierno bonaerense como reemplazante de Alejandro Finocchiaro.

La medida fue dispuesta en el marco de la causa CFP 1837/2024, caratulada “Sánchez Zinny, Gabriel y Otros s/ Negociaciones incompatibles, defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la Administración Pública”, a partir del pedido formulado por la Fiscalía Federal N° 12 a cargo de María Alejandra Mangano, indicó la agencia Noticias Argentinas.

¿Por qué hechos será indagado Gabriel Sánchez Zinny?

La justicia federal analiza si Sánchez Zinny incurrió o no en el delito de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles vinculadas al otorgamiento de créditos fiscales a Toyota Argentina.

También serán indagados Diego Pablo Taurizano, Diego Hernán Gabella y Martín Galante quienes cumplían funciones en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y en el Ministerio de Educación y Deportes durante la gestión PRO.

La imputación sostiene que, desde sus funciones, realizaron contrataciones a través del régimen de crédito fiscal que no podían concretarse de manera directa por no cumplir con el régimen de contrataciones públicas y por la existencia de vínculos familiares y personales con integrantes de las empresas beneficiadas.

La maniobra habría consistido en la emisión de certificados de crédito fiscal en favor de Toyota Argentina SA como empresa patrocinante de proyectos educativos conforme la ley 22.317. Sin embargo, la fiscalía entendió que los fondos fueron utilizados para contratar servicios de consultoría y publicidad privada que no se ajustaban a los fines educativos previstos por la norma.

En los tres casos acreditados, el dinero que dejó de ingresar al Estado se destinó a las firmas Grupo Arde SRL, Grupo SI SRL y Blink SRL. La investigación señaló que los servicios contratados presentaban irregularidades, baja calidad, inconsistencias en fechas y falta de respaldo documental.

Se estima que el monto acreditado del presunto perjuicio ascendió a $2.854.405, cifra que actualizada mediante la tasa activa del Banco Nación alcanzó los $16.515.389,42. En tanto, el total originalmente presupuestado en certificados de crédito fiscal para Toyota Argentina SA fue de $7.000.000, que actualizados representarían $40.501.514,67.

Temas
Ver más

El Senado ratificó el acuerdo Mercosur-Unión Europea por una amplia mayoría

Una decisión inusual: un intendente bonaerense se jubila cuando aún le quedan dos años de mandato

Glaciares: el Gobierno bonaerense expresó su rechazo al proyecto de modificación de la ley

Tensión en el Congreso por la discusión de la Ley de Glaciares: activistas detenidos y periodistas agredidos

Milei volvió a cargar contra Rocca (Techint), Madanes Quintanilla (Fate y Aluar) y Méndez (Neumen)

Kicillofistas y camporistas pujan hasta último momento por el esquema de poder en el Senado

Bianco dijo que en el PJ "hay un problema de conducción" y lo cruzó duro la cristinista Teresa García

"Cuadernos": la fiscalía responde planteos presentados por las defensas de 68 imputados

Delegados de FATE le pidieron ayuda a Kicillof para revertir el cierre de la fábrica

Tasas municipales: la Justicia declaró inconstitucional la resolución de Caputo

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los activistas de Greenpeace fueron detenidos por averiguación de delito.

Tensión en el Congreso por la discusión de la Ley de Glaciares: activistas detenidos y periodistas agredidos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Sanchez Zinny. 

Citan a indagatoria a un exministro bonaerense en una causa por presunta defraudación