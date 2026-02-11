miércoles 11 de febrero de 2026
11 de febrero de 2026 - 12:00

El Senado debate la Ley de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno

Con la CGT y sindicatos combativos en la calle, La Libertad Avanza y aliados buscarán avanzar con el proyecto del Gobierno de Modernización laboral.

Por Agencia DIB

Este miércoles 11 de febrero, a las 11, comenzó la sesión en el Senado de la Nación que busca impulsar la reforma laboral que quiere instaurar el gobierno de Javier Milei.

Más noticias
El paro de pilotos se desarrollará entre las 15 y las 18 de este miércoles.

Un paro de pilotos afectará los vuelos en Aeroparque y Ezeiza
Mercado Pago sería habilitada para pagar los sueldos. 

¿Pagar para cobrar? La reforma laboral podría terminar con la gratuidad de la cuenta sueldo

En el marco de la discusión y en contra de la reforma, la CGT y las dos CTA encabezarán desde las 14 una movilización frente al Congreso para manifestar su rechazo al proyecto de reforma laboral que se tratará en el Senado y que el oficialismo busca convertirlo en ley.

En el caso de la CGT, los gremios del transporte harán un cese de tareas desde las 13 pero sin paralización total para garantizar que los afiliados vayan a la marcha, convocada para las 14.30 en la Plaza del Congreso.

Por su parte, los gremios de las CTA y ATE también harán un paro de 24 horas este miércoles. Se trata de una medida que la CGT se guardó para más adelante, cuando el proyecto avance en su camino legislativo y pase a tratarse en la Cámara de Diputados, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes sindicales.

“No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle”, expresó la central obrera en su convocatoria.

EN DESARROLLO

Embed - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 11-02-26

Temas
Ver más

Un paro de pilotos afectará los vuelos en Aeroparque y Ezeiza

¿Pagar para cobrar? La reforma laboral podría terminar con la gratuidad de la cuenta sueldo

Los gremios duros marcharon contra la reforma laboral y lanzaron una advertencia: "vamos a incendiar el país"

Comienza una semana decisiva en el Congreso con la reforma laboral en el centro del debate

Tras la polémica por la fórmula de medición, la inflación volvió a subir: 2,9%

Giro pragmático de Milei: aceptó cambios en la reforma laboral para que el proyecto se apruebe

Kicillof habilitó el Acueducto Norte que brinda agua potable a barrios del Gran La Plata

Diputados: el Gobierno retiró el proyecto de Reforma Penal Juvenil

Renunció Demian Reidel a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina

Vuelta a clases: inversión de más de 8500 millones de pesos para reparar escuelas bonaerenses

Tu comentario

Te Puede Interesar

El arma, con numeración suprimida, fue incautada por la Policía. 

Mar del Plata: un hombre salió a la calle de madrugada y, sin razón, disparó varios tiros al aire