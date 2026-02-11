Diarios Bonaerenses >

El Senado debate la Ley de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno Con la CGT y sindicatos combativos en la calle, La Libertad Avanza y aliados buscarán avanzar con el proyecto del Gobierno de Modernización laboral.

Este miércoles 11 de febrero, a las 11, comenzó la sesión en el Senado de la Nación que busca impulsar la reforma laboral que quiere instaurar el gobierno de Javier Milei.

En el marco de la discusión y en contra de la reforma, la CGT y las dos CTA encabezarán desde las 14 una movilización frente al Congreso para manifestar su rechazo al proyecto de reforma laboral que se tratará en el Senado y que el oficialismo busca convertirlo en ley.

En el caso de la CGT, los gremios del transporte harán un cese de tareas desde las 13 pero sin paralización total para garantizar que los afiliados vayan a la marcha, convocada para las 14.30 en la Plaza del Congreso.

Por su parte, los gremios de las CTA y ATE también harán un paro de 24 horas este miércoles. Se trata de una medida que la CGT se guardó para más adelante, cuando el proyecto avance en su camino legislativo y pase a tratarse en la Cámara de Diputados, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes sindicales.

“No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle”, expresó la central obrera en su convocatoria. EN DESARROLLO Embed - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 11-02-26

