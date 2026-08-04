Kreplak en Comodoro Rivadavia: "La salida no es resignarse al ajuste"

En el marco de su agenda en la ciudad de Comodoro Rivadavia , en Chubut , el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak planteó que la discusión sobre la salud pública requiere una respuesta política: "La salida no es resignarse al ajuste, tenemos que organizarnos y defender el derecho a la salud” .

La visita del funcionario a la ciudad patagónica incluyó reuniones con el intendente Othar Macharashvili y con autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco . Tambíén, la firma de un convenio de cooperación entre la casa de estudios y el Ministerio de Salud bonaerense, y las presentaciones del “Manual de Salud Pública” y del Foro por el Derecho a la Salud .

El eje de la jornada, en tanto, estuvo puesto en “ el debate sobre las consecuencias del ajuste sobre el sistema sanitario y la necesidad de fortalecer una agenda federal en defensa de la salud pública”, según informó el ministerio en un comunicado.

En ese marco, Kreplak sostuvo: "Hoy la crisis golpea con más fuerza a la seguridad social que al propio sistema público. El 80% de las obras sociales nacionales no recauda lo suficiente para financiarse, el PAMI sufrió un recorte presupuestario de más del 40% y todo ese deterioro termina trasladándose al hospital público".

El ministro señaló que el retiro del Estado nacional de áreas estratégicas trasladó la responsabilidad del financiamiento a las provincias: "El Gobierno nacional dejó de financiar programas esenciales como REMEDIAR, redujo la provisión de medicamentos, vacunas e insumos y cerró decenas de programas que sostenían a las provincias. Hoy cada jurisdicción tiene que hacerse cargo sola, con menos recursos y con mucha más desigualdad".

En ese sentido, Kreplak explicó que el crecimiento sostenido de la demanda en los hospitales públicos responde al deterioro del resto de los subsectores que integran el sistema: "La gente ve hospitales con más demanda porque son el único lugar que sigue dando respuesta. Mientras la seguridad social y el sector privado se achican, el Estado se hace cargo de cada vez más necesidades, pero con menos financiamiento. El resultado es claro: menos salud para los jubilados, para las personas con discapacidad, para los trabajadores y para toda la población".

Articulación

La agenda desarrollada en Comodoro Rivadavia formó parte de “una estrategia de articulación con universidades públicas, gobiernos locales, trabajadores y organizaciones sociales para fortalecer espacios de debate y construcción colectiva en torno a un sistema de salud federal, integrado y basado en el acceso universal a la atención”, se resaltó desde la cartera.

En ese marco, la firma del convenio entre el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco “reafirmó el compromiso de ambas instituciones con la formación de profesionales, la investigación, la producción de conocimiento y el desarrollo de políticas públicas que fortalezcan el derecho a la salud”.

Kreplak cerró la agenda en el foro donde se leyó el documento "Compromiso por el Derecho a la Salud en la Patagonia", un pronunciamiento que sintetizó “la preocupación compartida por el deterioro del financiamiento nacional y la necesidad de construir una agenda federal para sostener el sistema público de salud”.

“Una estrategia más amplia”

La presencia de Kreplak en Chubut “fue interpretada como parte de una estrategia política más amplia: proyectar desde la provincia de Buenos Aires un espacio federal de debate sanitario y fortalecer alianzas con universidades, municipios y actores sociales de distintas regiones del país”, señalaron desde el entorno del ministro.

En los últimos días, otros ministros salieron del territorio bonaerense con la misión de instalar el proyecto del gobernador Axel Kicillof. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, estuvo este sábado en la localidad de San José en la provincia de Entre Ríos, mientras que el ministro de Trabajo, Walter Correa, compartió actividades en Concordia con el titular de ATE local, Enrique Vázquez. Antes, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, había estado en Santa Fe.

Fuente: Agencia DIB