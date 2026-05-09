sábado 09 de mayo de 2026
9 de mayo de 2026 - 16:32

El intendente de San Nicolás cruzó a los alcaldes que piden auxilio financiero para las comunas

Santiago Passaglia dijo que "los municipios pueden sostenerse por sí mismos". Mientras, 68 alcaldes acordaron un esquema para manejarmás fondos transferidos por PBA.

Por Agencia DIB
Santiago Passaglia.&nbsp;

Santiago Passaglia. 

DIB.

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, se diferenció del pedido para incrementar la asistencia financiera a los municipios que vienen realizando jefes comunales del oficialismo y la oposición: “los municipios pueden sostenerse por sí mismos”, planteó.

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El jueves, tal como informó DIB, hubo un encuentro entre autoridades legislativas de Diputados y Senadores y representantes de 68 intendentes, en el que acordaron redactar un proyecto de ley para mejorar el manejo de fondos transferidos por Provincia por parte de los alcaldes. Fue el punto saliente de una agenda que viene creciendo: las comunas aducen que por el efecto combinado de la caída de la recaudación, las transferencias nacionales y el aumento de las demandas sobre todo sociales que enfrentan, sus tesoros están exaustos y necesitan un rescate.

Pero Passaglia piensa algo distinto. “En San Nicolás administramos bien los recursos y por eso continuamos haciendo obra pública para mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos. Y no la vamos a frenar, gobierne quien gobierne el país y la provincia”, punzó el intendente nicoleño.

El dirigente fue un paso más allá y cuestionó la postura de muchos jefes comunales frente al escenario económico actual. “Los municipios pueden sostenerse por sí mismos, con gestiones que estén orientadas a los resultados y no a la queja permanente”, agregó.

En el discurso de Passaglia aparecen tres objetivos básicos de gestión “equilibrio fiscal, autonomía municipal y continuidad de la obra pública incluso en un contexto de ajuste”, dice el alcalde.

Pero las declaraciones tienen un contenido político notorio: Passaglia, sin nombrar a nadie, apuntó contra el manejo que hacen sus colegas mientras algunos de ellos hablan de revisión de contratos, postergación de obras menores y dificultades para afrontar futuras negociaciones salariales.

Fuente: Agencia DIB.

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