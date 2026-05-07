Acuerdan avanzar en un cambio clave para intentar atajar la crisis financiera de los municipios

Un grupo de 68 intendentes bonaerenses de todos los partidos políticos con gobiernos a cargo acordaron hoy crear una mesa de trabajo con diputados y senadores para avanzar en la modificación por ley del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, parte de un intento de mejorar la situación de los tesoros locales ante lo que describieron como “la gravedad del escenario fiscal” en la provincia.

La movida se da después de varias alarmas respecto del impacto que la caída de las transferencias nacionales y de la coparticipación, sumada a la merca de la recaudación propia, lo que tiene a varias intendencias con muchos problemas para financiarse -incluso algunas miran con preocupación el pago del medio aguinaldo-, porque al mismo tiempo enfrentan un aumento de la demanda de asistencia social.

En ese contexto, comenzó a analizar l a opción de modificar el Fondo para que sea en su totalidad de libre disponibilidad para los intendentes, que hoy solo pueden disponer a su antojo sobre el destino del 70% de las partidas. La diferencia no es menor: el Fondo tiene un piso de distribución de 250 mil millones de pesos, de los cuales ya se giraron 13.000, pero de ese total el 30% lleva vía ejecución de programas del gobierno de la Provincia. Si se avanzase con el cambio, los intendentes podrían usar esos recursos, que se originan en la toma de deuda pública, para por caso financiar gastos corrientes como los salarios.

El encuentro de hoy fue de máximo nivel : estuvo el presidente de Diputados, Alejandro Dichiara (FP), en vice primero, Alexis Guerrera (FP), y los diputados Juan Pablo de Jesús (FP), Rubén Eslaiman (FP), Diego Garciarena (UCR) y Alejandro Rabinovich (PRO). Del otro lado de la mesa se sentaron los tres representantes del el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y el Desarrollo (FRICDe) Franco Flexas (General Viamonte), Javier Gastón (Chascomús) y Maximiliano Suescun (Rauch).

Esos alcaldes, que representan a otros 65, de todas las fuerzas políticas, presentaron una nota firmada por todos en la que expresamente indican que tienen dificultades para “sostener servicios esenciales y afrontar obligaciones salariales”. La presentación remarca además que “el deterioro de la actividad económica impacta directamente sobre la recaudación municipal y los recursos coparticipables, generando un desfasaje creciente entre ingresos y gastos corrientes”.

La hoja de ruta prevé la redacción de un proyecto de ley, porque el Fondo fue creado por esa vía (ley Provincial N° 15.557) , pero además se activó un entramado de contactos y gestiones políticas para intentar avanzar. Así, Dichiara llevaría el planteo a una reunión con el gobernador Axel Kicillof y la vice, Verónica Magario y en paralelo De Jesús analizaría el tema con el ministro de Economía, Pablo López. El esquema se completaría con reuniones de alcaldes con Carlos Buanco, el ministro de Gobierno.

Además, habría un intento de poner en marcha la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, que no tiene por ahora integrantes designados por la cámara Alta. Es un espacio que generó roces en el interior del oficialismo a fin del año pasado, cuando la creación del Fondo pasó por la Legislatura.

Fuente: Agencia DIB.