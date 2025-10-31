El intendente de General Madariaga y su gabinete decidieron recortar sus sueldos

Carlos Santoro, intendente reelecto de General Madariaga.

El Municipio de General Madariaga informó este viernes mediante un comunicado oficial que el intendente Carlos Esteban Santoto y los integrantes de su gabinete realizarán una “reducción temporal” en sus haberes salariales, en el marco de la difícil situación económica que afecta al país y a las finanzas locales.

Reducción temporal de los sueldos políticos La medida se enmarca en un conjunto de decisiones que buscan asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales y el pago completo de los salarios de toda la planta de empleados municipales. Según se explicó, la baja en la coparticipación y en la recaudación de tasas municipales motivó la adopción de estas medidas, informó El Mensajero de la Costa.

Además del recorte salarial para el primer nivel de gobierno, se dispuso la revisión de gastos generales, eliminando aquellos que no son considerados prioritarios, y el congelamiento de vacantes.“Se realizará una reducción temporal en los sueldos del Intendente y su gabinete como muestra de compromiso ante el esfuerzo que la situación requiere”, señaló el texto oficial, con la intención de reafirmar el “compromiso de actuar con responsabilidad y priorizar el buen cumplimiento de los servicios para con los vecinos”.

Cabe destacar que esta decisión se replica en varios municipios de la provincia de Buenos Aires y del país, que enfrentan desafíos similares en sus cuentas públicas debido al contexto económico nacional.

Carlos Esteban Santoro fue reelecto como intendente de General Madariaga en 2023 por un 67,19% de los votos llegando a un total de 8045 en las Elecciones Generales, representando a Juntos por el Cambio.

