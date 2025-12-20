El gobierno se definió: no toca el Presupuesto y apuesta a hacerlo ley el viernes

En las últimas horas, el gobierno definió la estrategia para la pelea más importante de este fin de año político : no introducirá cambios en el proyecto de Presupuesto 2026 que aprobó la cámara de Diputados pese a que eso significa renunciar a la derogación de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, por que objetivo es aprobar la ley este viernes.

Hasta ahora, se barajaba la posibilidad de reintroducir el Capítulo 11 del proyecto, que contenía la derogación de las leyes para las universidades y la discapacidad, o de trabajar su aplicación mediante el retoque de otros artículos, pero según supo DIB en las últimas horas la Casa Rosada optó por avanzar con el proyecto tal como está.

Una primera razón se vincula con la dificultad de conseguir los votos para sostener la anulación de esas iniciativas: desde la UCR y el PRO advirtieron que no apoyarían, y también había serias dudas con los legisladores que responden a los gobernadores dialoguistas. El otro motivo tiene que ver con el calendario: aún suponiendo que La Libertad Avanza pudiese modificar el proyecto en Senadores, eso obligaba a volver a tratarlo en Diputados lo que estiraba los tiempos de la discusión probablemente más allá de fin de año.

Tanto Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, no quieren dilatar el debate porque e l Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos piden que Argentina funcione con un presupuesto aprobado , algo que hasta ahora no ocurrió con esta gestión. El proyecto contiene, en ese sentido, una autorización para la toma de deuda pública que es relevante de cara al vencimiento de US$ 4.200 millones que debe afrontar gobierno el 9 de enero .

Por otra parte, sectores opositores vinculados a los gobernadores indican que antes de votar la reforma laboral pospuesta para febrero, quieren asegurar los recursos para sus provincias este año, lo que implica tener el presupuesto aprobado y sin vetos del Presidente.

La estrategia obligará a Caputo a aplicar medidas adicionales para sostener el superávit fiscal, ya que el gobierno aduce que la aplicación de las dos normas lo compromete. “Nosotros tenemos una regla de oro, que es el superávit fiscal, nos tendremos que acomodar para no caer en déficit, eso se va a arreglar pero no va a ser mediante este presupuesto, sino mediante otros instrumentos”, dijo Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, el viernes.

Fuente: Agencia DIB.