El Gobierno puso a disposición a más de 300 empleados del INTA, INASE e INV

El Gobierno nacional dio este viernes un nuevo paso en su política de achicamiento del Estado. Con una publicación en el Boletín Oficial avanzó con la puesta a disposición de más de 300 empleados de tres organismos: INTA , INASE e INV .

A pesar que el Senado había rechazado horas antes por amplía mayoría el decreto que ordenaba reformas, disoluciones y reorganizaciones de organismos , entre ellos el INTI y el INTA, la administración libertaria avanzó con su estrategia que incluye, desde el inicio de la gestión, despidos de trabajadores estatales.

Según señala el texto, afecta a " personal de planta permanente con estabilidad adquirida" como consecuencia de la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA ) en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía; de la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE); y de la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una unidad organizativa en el ámbito de la citada Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

"Limítase toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones oportunamente dispuesta con relación al personal del ex INASE, del INV, y INTA, desde el dictado de la presente medida", agrega el documento.

El debate en el Senado por el INTA

En la sesión en la Cámara alta que se extendió entrada la madrugada del viernes, la senadora por CABA del PRO Guadalupe Tagliaferri alertó sobre la situación. "Salgo un segundito del tema (del Garrahan). A las 18:05 este Senado le rechazó (al Gobierno) el decreto 462/25 de facultades delegadas respecto a lo que podía hacer en el INTA y en el INTI. A las 19:28, en esta ventanita entre que este Congreso le informa al Poder Ejecutivo, el Gobierno despidió a 367 trabajadores de estos organismos. Y en su gran mayoría son profesionales", cuestionó.

De esta manera la senadora hacía referencia a la Resolución 1240/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, donde se informa la puesta a disposición de más de 300 empleados del INTA, INASE e INV. (DIB)