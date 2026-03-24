El gobierno oficializó al exintendente de Olavarría como funcionario de Interior

A través de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación , el Gobierno nacional hizo oficial la designación del ex intendente de Olavarría, Ezequiel Galli , al frente del gabinete de asesores del ministerio del Interior.

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“Desígnase, a partir del 1° de marzo de 2026, en el cargo de Titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DEL INTERIOR al abogado Ezequiel GALLI”, señala el decreto N° 169 del 2026.

El propio Galli fue quien confirmó la noticia al medio Séptima Sección, al asegurar días atrás que lo “convocaron desde el gobierno nacional”.

El dirigente de la Séptima sección electoral fue electo como intendente en 2015 tras vencer en la elección a José Eseverri y volvió a ser electo en 2019, luego del triunfo frente a Federico Aguilera del peronismo.

Al confirmar su incorporación al gobierno nacional, Galli agradeció la confianza “del Presidente, Javier Milei; de la Secretaria General, Karina Milei; y del Ministro del Interior, Diego Santilli”.

En ese sentido, Galli sostuvo que trabajará en una “misión encomendada al ministerio del Interior, que es ayudar a impulsar las reformas que necesita la Argentina después de décadas de postergación y abandono en las que nos sumergió el kirchnerismo”.

El dirigente dejó el municipio en 2023, cuando cayó en la elección local a manos del actual intendente, Maximiliano Wesner, un peronista que milita en La Cámpora. En segundo lugar quedó la candidata de La Libertad Avanza, mientras que el propio Galli, con el sello de Juntos por el Cambio, finalizó en el tercer lugar de la contienda electoral.

Cabe recordar que en la última elección legislativa en la provincia de Buenos Aires del pasado 7 de septiembre, Galli ocupó el tercer lugar en la lista de senadores de La Libertad Avanza, detrás de Alejandro Speroni y la armadora libertaria María Celeste Arouxet. El peronismo se impuso con comodidad en la elección seccional, quedándose con las tres bancas que estaban en juego.

“Esa es mi tarea y función: trabajar con las distintas áreas del Gobierno Nacional en el fortalecimiento de la articulación con las provincias, con el claro mandato de sacar las reformas necesarias que tanto necesita la Argentina ”, sentenció el ex intendente PRO.

Fuente: Agencia DIB.