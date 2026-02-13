El gobierno identificó a 17 manifestantes a los que vinculó con las molotov y los denunció por "terrorismo"

La imagen de los acusados de causar disturbios difundida por la ministra Monteoliva.

El gobierno nacional denunció penalmente por “ terrorismo ” a 17 personas a las que acusa de haber participado en los disturbios del miércoles en la marcha contra la reforma laboral, aunque de las pruebas que presentadas hasta ahora no surge que ninguna de ellas haya lanzado bombas molotov al vallado policial.

“Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba. Es un arma y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos ”, sostuvo la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva en un video difundido en sus redes sociales antes de que se presentara la denuncia penal.

Tras formular la presentación, Seguridad hizo circular un documento en el que incluyeron f otos, nombres, apellidos y DNI de los supuestos involucrados en hechos de violencia.

En el escrito en los que se los acusa ante la justicia federal, firmado por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad Nacional, se indica que intentaron “generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina”, con el objetivo de “inhibir el funcionamiento del Congreso” y vulnerar la integridad de las fuerzas de seguridad.

Los identificamos, los vamos a ir a buscar y los vamos a meter presos.



Se acabó la impunidad. Las hacen, las pagan. pic.twitter.com/YocVesXTCC — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 12, 2026

Según el texto, los disturbios no fueron episodios aislados sino parte de un accionar que buscó “subordinar al gobierno y a la ciudadanía por medio del terror”.

Las identificaciones que distribuyó Seguridad en el documento mencionado se realizaron, en parte, a través del análisis de las imágenes de las transmisiones en vivo de TN, C5N, LN+ y A24. Monteoliva agregó que también se analizaron cámaras de seguridad.

Aunque Seguridad realizó esas identificaciones será la Justicia Federal la que determine si corresponde formular imputaciones formales. En principio, ni Monteoliva ni el documento presentado precisaron si alguna de esas personas aparece en el video viral en el cual se ve a encapuchados preparando bombas molotov ante la mirada pasiva de la Policía Federal, que parece dejarlos actuar.

Entre los señalados por seguridad figuran Matías Enzo Roldán, Denis Alejandro Figueredo, Federico Alberto Mazzagalli y Patricio Hernán Castellan, cuyas imágenes aparecen en las coberturas televisivas. En la nómina también aparecen Natanael Benjamín Aguirre, Nahuel Ezequiel Britos, Néstor Alejandro Flores y Manuel Edgardo Barrios. Según el documento oficial, parte de esas identificaciones provienen de imágenes aportadas por WhatsApp y de capturas de pantalla de videos que circularon durante la jornada de disturbios frente al Congreso.

El listado se completa con Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Lucas Horacio Cabrera, Martín Castiñeiras, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez, Roberto Daniel Tassano, Carlos Nicolás Kipper Amalfi y Lucas Ezequiel Lobato.

Fuente: Agencia DIB.