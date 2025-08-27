miércoles 27 de agosto de 2025
27 de agosto de 2025 - 17:27

El gobierno habla de "intento de magnicidio" y Javier Milei apunta a los "kukas tira piedras"

Tras los incidentes en Lomas de Zamora, el presidente se refugió en Olivos con Karina Milei y José Luis Espert.

Por Agencia DIB
El presidente Javier Milei con José Luis Espert y su hermana Karina.&nbsp;

El presidente Javier Milei se refirió a los incidentes registrados esta tarde en la caravana en Lomas de Zamora, donde algunos manifestantes le arrojaron piedras. Por medio de un posteo, el mandatario responsabilizó al kirchnerismo del ataque.

En Olivos con el profe [José Luis] Espert luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia En Olivos con el profe [José Luis] Espert luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia

", sentenció el Presidente, quien acompañó su mensaje con una imagen suya junto a su hermana y el candidato libertario en la quinta presidencial.

“El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas kirchnerismo nunca más. VLLC!”, concluyó luego el mandatario, en clave electoral. En la foto compartida se puede ver a Milei levantando el pulgar, acompañado por su hermana, que también replica el gesto. Con una postura similar, se muestra Espert a quien se lo observa levantando el puño, en un ademán de fortaleza.

El posteo de Javier Milei sobre Lomas de Zamora

El posteo del Presidente se da tras los incidentes reportados este miércoles en Lomas de Zamora, donde la caravana de la que participaba Milei fue agredida mientras se desplazaba por el centro del municipio, en la avenida Hipólito Yrigoyen y Laprida.

Según indicaron desde Casa Rosada, un grupo de presuntos infiltrados entre la militancia de La Libertad Avanza arrojó algunos objetos contra el Presidente, lo que derivó en la inmediata evacuación del mandatario y su comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y varios referentes de LLA en la provincia, entre ellos el candidato principal por la tercera sección electoral, Maximiliano Bondarenko.

Espert, uno de los candidatos que formó parte de la caravana y quien se encontraba al lado de Milei cuando comenzaron los piedrazos fue uno de los primeros funcionarios del Gobierno en referirse a lo sucedido. “Habíamos recorrido varias cuadras con plena alegría, en paz y con mucha euforia. En un momento, cayeron piedras muy cerca de Javier, Karina y cerca de mí ”, precisó el diputado libertario.

“A una de las chicas que hace fotografía le pegaron un piedrazo en la cintura. Se puso muy violento. Por una cuestión de seguridad, no solo de la gente que nos acompañaba, sino de nosotros, decidimos dar por terminado el hecho”, aclaró el principal candidato a diputado de LLA en la Provincia. (

