miércoles 24 de septiembre de 2025
24 de septiembre de 2025 - 09:41

El Gobierno de EE.UU. negocia un swap de US$20.000 millones con la Argentina

El detalle fue informado por el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, luego de la reunión realizada ayer entre Javier Milei y Donald Trump.

Por Agencia DIB
Milei con el secretario Bessent, cuando el funcionario norteamericano estuvo en Argentina.
Milei con el secretario Bessent, cuando el funcionario norteamericano estuvo en Argentina.
Más noticias
El Teatro Auditorium de Mar del Plata ratificó que será sede de la próxima edición del Festival Internacional de Cine﻿

Nación, Provincia y Municipio se cruzan por la sede del Festival de Cine de Mar del Plata
mauricio macri, con los candidatos de pro, nego dialogo con javier milei: hace mas de un ano no hablamos

Mauricio Macri, con los candidatos de PRO, negó diálogo con Javier Milei: "Hace más de un año no hablamos"

Según detalló Bessent, la administración norteamericana está preparada para otorgar un “significativo” crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización de Cambios. “Actualmente, el Tesoro está en negociaciones con funcionarios argentinos para una línea de swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central”, precisó.

En el mensaje del funcionario en una red social, no termina de quedar claro si el swap y el crédito stand-by se solapan o son dos instrumentos que se negocian paralelamente. Pese a ello, el ministro Luis Caputo le agradeció a Bessent y agregó: "Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente".

El funcionario precisó también que “Estados Unidos está preparado para comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal para los productores de materias primas que convierten divisas extranjeras”. La aclaración sobre una intervención en el mercado primario o secundario no es menor porque una de ellas implicaría la emisión de nuevos títulos públicos por parte del país.

En este contexto, Bessent, interlocutor clave de la Casa Rosada para negociar el salvataje financiero, elogió la política económica de la administración libertaria. “Bajo la presidencia de Milei, la Argentina dio pasos importantes hacia la estabilización. Logró una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad”, sostuvo.

“He estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo. La administración de Trump mantiene un firme apoyo a los aliados de Estados Unidos, y el presidente ha otorgado a Milei un respaldo excepcional a un funcionario extranjero, demostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina”, insistió el funcionario.

Finalmente, cerró: “Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas. Seguiré de cerca los acontecimientos y el Tesoro sigue plenamente preparado para hacer lo que sea necesario”. (DIB)

Temas
Ver más

Nación, Provincia y Municipio se cruzan por la sede del Festival de Cine de Mar del Plata

Mauricio Macri, con los candidatos de PRO, negó diálogo con Javier Milei: "Hace más de un año no hablamos"

Coimas en la ANDIS: avanza el proceso para interpelar a Karina Milei y Mario Lugones en Diputados

Dólar: sigue la tendencia en baja y cerró en $1.385

Fuerte apoyo de Donald Trump a Javier Milei: "Tiene mi total respaldo para la reelección"

Intendentes peronistas de la Quinta sección le pidieron a Javier Milei que recapacite

Estadio Único: los detalles del convenio que firmaron Provincia y la AFA

Diputados: por qué podría ser removido el jefe de Gabinete Guillermo Francos

El dólar y el Riesgo País cayeron después de los anuncios del Gobierno y el apoyo de Estados Unidos

ANDIS: se investiga posible corrupción y Spagnuolo designó nueva defensa

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Teatro Auditorium de Mar del Plata ratificó que será sede de la próxima edición del Festival Internacional de Cine﻿

Nación, Provincia y Municipio se cruzan por la sede del Festival de Cine de Mar del Plata

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Bajó el dólar y el Banco Central llevó a 25% las tasas de interés

Por  Agencia DIB