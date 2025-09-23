Fuerte apoyo de Donald Trump a Javier Milei: "Tiene mi total respaldo para la reelección"

El presidente Javier Milei mantuvo en Nueva York un encuentro con Donald Trump , en el que recibió el respaldo “total” del mandatario estadounidense de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. La reunión se extendió por unos 20 minutos y allí el republicano elogió al jefe de Estado argentino por su “trabajo fantástico”, y manifestó su voluntad de seguir profundizando el vínculo.

Desde sus redes sociales, Milei compartió una foto en la que aparece sonriente junto a Trump y exhibiendo una hoja con un mensaje manuscrito en el que el exmandatario lo describe como un líder “fantástico”, “poderoso”, “muy respetado” y capaz de haber transformado la Argentina en “tiempo récord”. El posteo fue acompañado por su habitual “Viva la libertad carajo” . A la par, el vocero presidencial Manuel Adorni se limitó a señalar: “Gran encuentro, gran momento”.

El Presidente Javier Milei y su comitiva mantuvo una reunión bilateral con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York. pic.twitter.com/DjCVkrj9kZ

Durante la reunión, Trump se dirigió directamente a Milei: “Haré algo que no suelo hacer, le daré mi total apoyo como Presidente” . Y agregó: “Tiene una elección pronto y estoy seguro de que le irá bien, pero ahora espero que esto lo asegure. Gente de Argentina, lo estamos respaldando al 100%. Creemos que está haciendo un trabajo fantástico”.

En el video difundido por la Casa Rosada, de menos de tres minutos, Trump insistió en que Milei “heredó un desastre y lo que ha hecho para arreglarlo es bueno. Scott (Bessent) está trabajando con su país para que tengan buena deuda (sic) y todas las cosas que necesitan para hacer a la Argentina grande otra vez”. Además, lo definió como el “próximo presidente de Argentina” y, citado por la agencia Noticias Argentinas, subrayó: “Vamos a ayudarlos, no creo que necesite un rescate. Si mirás dónde estaba cuando compitió por primera vez para presidente y dónde está ahora, diría que es muy increíble”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1970531683502850296&partner=&hide_thread=false Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario.



Cc: @realDonaldTrump pic.twitter.com/78F6gM5Gwy — Javier Milei (@JMilei) September 23, 2025

Trump en la Asamblea General de la ONU

El respaldo llegó luego de la participación de Trump en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Manhattan, a la que Milei asistió acompañado por Karina Milei, Luis Caputo y Gerardo Werthein, entre otros funcionarios. En paralelo, el republicano había publicado en Truth Social un mensaje que luego entregó impreso al mandatario argentino, en el que escribió: “Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”.

Allí mismo, agregó: “El muy respetado presidente de Argentina ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”. En ese sentido, sostuvo que Milei “heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”.

Desembolso del Banco Mundial

Casi en simultáneo, el Banco Mundial informó que en “los próximos meses” desembolsará préstamos por US$ 4.000 millones para acompañar “la reforma del país y su agenda de crecimiento a largo plazo”. El organismo que conduce Ajay Banga precisó que la asistencia combinará financiamiento público con inversiones privadas. (DIB)