El Gobierno desmintió que haya fracasado la licitación de la Hidrovía y aclaró que es "la más transparente de la historia"

El Gobierno oficializa la licitación de la Hidrovía.

La Oficina de Respuesta Oficial denunció hoy al diario La Nación por intentar “instalar el relato de un nuevo fracaso en la licitación de la Hidrovía” a través de un “nuevo editorial sin firma sesgado”, al tiempo que publicó una serie de datos para demostrar que se trata de “la licitación más transparente de la historia”.

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“ Otro editorial sin firma sesgado de La Nación intentando instalar el relato del “nuevo fracaso ” en la licitación de la Hidrovía”, publicó la Oficina, el ente gubernamental destinado a refutar fake news, en su cuenta de X.

“ Esta es la licitación más transparente de la historia del dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal . El pliego fue elaborado con el respaldo técnico de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), que auditó cada etapa, garantizó estándares internacionales de calidad y aseguró que la adjudicación se rigiera por criterios de competitividad real en beneficio de la economía argentina”, explicó la Oficina.

Para aportar datos que prueben esa afirmación, la oficina indicó que la calificación de transparente “no lo decimos nosotros. Lo avalan los principales actores del sector" :

FALSO. Otro editorial sin firma sesgado de La Nación intentando instalar el relato del “nuevo fracaso” en la licitación de la Hidrovía. Esta es la licitación más transparente de la historia del dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal. El pliego fue elaborado con el… pic.twitter.com/XXnth6hIak

- UIA, Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA-CEC

- Cámara de Puertos Privados y Cámara de Actividades Portuarias

- Gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Chaco, Formosa y Misiones

- Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria

- Organizaciones ambientalistas y técnicos del sector

“Todos respaldaron los pliegos, el procedimiento y las mesas de trabajo previas ”, indicó la Oficina.

Al mismo tiempo, en su publicación el gobierno apuntó especialmente a un tramo del editorial “Sobre las tarifas mínimas y máximas: es MUY FALSO que perjudiquen al productor argentino. Los propios usuarios de la Hidrovía (que transporta el 80% de nuestras exportaciones) validaron el esquema en las mesas técnicas y en el comunicado conjunto posterior a la audiencia pública del 18 de diciembre de 2025”, dijo.

Y señaló que “el argumento más repetido del editorial es directamente MENTIRA: no hay ´12 oferentes en todo el mundo´ que se hayan quedado afuera. El informe de más de 100 páginas de la propia UNCTAD analizó los requisitos técnicos y financieros para mantener 1.232 km de vía navegable y concluyó que el número máximo real de participantes viables era de hasta 4 empresas en forma individual. En esta licitación se presentaron 3 ofertas de las principales dragadoras mundiales (todas de capital 100% privado), lo cual está dentro de lo esperado y demuestra seriedad, no fracaso”.

Finalmente, la Oficina aclaró que “La Hidrovía va camino a una concesión moderna, con una inversión millonaria y control de transparencia”.

Fuente: Agencia DIB.