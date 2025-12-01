Kicillof pidió a la Legislatura que apruebe la Ley de Financiamiento y dijo que el país está en "recesión"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pidió este lunes a los legisladores que aprueben la Ley de Financiamiento en la sesión del próximo miércoles, en favor de "del orden económico de la Provincia", y añadió que "no hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia". En esa línea, reiteró a la Legislatura con "convicción democrática, por la historia y por el futuro" que vote la ley "en favor de los intereses de 17 millones de bonaerenses" .

El mandatario provincial aseguró en una conferencia de prensa, acompañado por intendentes y la vicegobernadora, Verónica Magario, que esta ley "sirve para que la Provincia pueda seguir funcionando sin recortar lo esencial para la vida de los bonaerenses". Además, anunció la articulación de un fondo para los municipios, a los que se les realizará una transferencia de 250 mil millones de pesos a pagar en cinco cuotas, a modo de salvataje para que puedan paliar sus deudas.

“No estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de deuda con recursos que se detraigan de los presupuestos para la salud y la educación: la Legislatura debe decidir para evitar más sufrimiento del pueblo, y en favor del orden económico y social de nuestra provincia”, expresó.

"Hace un mes presentamos el paquete de leyes económicas para el 2026 que debía tratar la Legislatura; el 26 de noviembre fueron aprobadas dos de las tres leyes", comenzó el Gobernador, y repasó que el el primer artículo declara "la emergencia económica" de los municipios y todo el Estado provincial, por el "retraso de las transferencias automáticas del Gobierno nacional", que compromete la continuidad de los servicios esenciales en los distritos.

Kicillof precisó que la emergencia económica "afecta a la provincia de Buenos Aires y a todo el país", y subrayó que técnicamente "el país está en recesión", y acusó al Gobierno de Javier Milei de modificar los números.

"Desde el Gobierno modificaron los números para indicar que no estamos en recesión, se cambio el numero porque lo que tuvo un aumento en este último tiempo fue la intermediación financiera. Si la descontamos, estaríamos con números negativos, por lo que hay una recesión", puntualizó el mandatario sin entrar en tecnicismos complejos.

Sobre la crisis que transita la economía bonaerense en todos los rubros, ejemplificó: "Tenemos y estamos transitando una profunda recesión que afecta a todos los sectores. La actividad económica en nuestra provincia cayó 5,7%; la industria, 10%, la construcción, 25%, el comercio 8%; no hay ningún sector que haya mejorado". Y sumó: "Se perdieron 18 mil empresas en el país y 5 mil en la provincia, lo que equivale a 180 mil puestos de trabajo, y hay cerca de mil obras frenadas en todos los rubros".

Además de nombrar firmas importantes que han suspendido actividades y despedido a trabajadores, el Gobernador indicó que la deuda de las familias hace que ya no puedan pagar el saldo mínimo de las tarjetas de crédito, y sintetizó: "Mientras hay fiesta en el mundo financiero, en el mundo real, familias, barrios, la vida de la mayoría se vuelve cada ve más difícil".

Kicillof Magario intendentes

Fondo de distribución

Con clara preocupación, Kicillof señaló que a los problemas concretos "se agrega el asedio financiero a la Provincia, el intento de asfixiarla", y recordó la "amenaza de intervención", así como "las exclusiones deliberadas en reuniones federales".

Puntualmente, el mandatario provincial hizo referencia a la deuda que mantiene el Estado nacional en recursos obligatorios que son legales con la gestión provincial, que asciende a unos U$S13 mil millones.

En ese sentido, y pese a la difícil situación que atraviesan los municipios, sostuvo que "la respuesta nunca va a ser la negligencia y esa suerte de desprecio de 'no hay plata'", sino que es "qué podemos hacer para acompañar a los que más necesitan". En este contexto, el mandatario, anunció que con el pedido de financiamiento se ha planteado "un fondo a distribuir entre los municipios, un 8% de lo que provenga de la ley de financiamiento, con un adicional, un total de 350 mil millones de pesos a distribuir hasta mediados del año que viene" y prometió que "se van a distribuir 250 mil millones de pesos en cinco pagos fijos" más allá de las colocaciones de deuda.

"La Ley de Financiamiento sigue pendiente: sirve para que la Provincia pueda seguir funcionando sin recortar lo esencial para la vida de los bonaerenses. No estamos pidiendo fondos extraordinarios, esto tendría que ser un trámite", recalcó el Gobernador.

Estuvieron presentes miembros del gabinete provincial, legisladores y legisladoras, intendentes e intendentas, representantes de organismos de Derechos Humanos y de organizaciones sindicales.

