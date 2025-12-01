Oficializan la salida de Alberto Sileoni de Educación y la designación de Flavia Terigi

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , aceptó este lunes la renuncia del hasta ahora director General de Cultura y Educación , Alberto Sileoni , y designó en su reemplazo a Flavia Terigi , quien se desempeñaba como rectora de una universidad pública.

El recambio en la conducción de la cartera educativa se formalizó a través de los decretos 2891 y 2892 publicados en el Boletín Oficial y rigen desde este lunes, luego de que el Senado bonaerense otorgara la semana pasada el acuerdo correspondiente para el nombramiento de la nueva funcionaria.

La resolución destaca que Terigi reúne las condiciones y aptitudes requeridas para asumir el cargo. La pedagoga cuenta con una extensa trayectoria académica y fue crítica durante este último tiempo contra la política universitaria del Gobierno de Javier Milei.

Tras conocerse su designación, Terigi solicitó licencia en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde desarrolla tareas académicas desde 2006 y ejerce la rectoría desde 2022.

La futura funcionaria, que en los hechos tiene rango de ministra, es pedagoga (Universidad de Buenos Aires), magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid) y profesora para la Enseñanza Primaria (Escuela Normal Superior N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Además, de rectora es profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Por último, integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, órgano creado por la Ley de Educación Nacional (Ley 26206), como representante del campo académico.

El director general de Cultura y Educación, @AlbertoSileoni, comparte un saludo de cierre con toda la comunidad educativa bonaerense.

La despedida de Alberto Sileoni

Para ponerle un cierre a su paso por la función pública, Sileoni grabó un mensaje de despedida que fue publicado por el organismo educativo provincial en las redes sociales. El ya exfuncionario expresó su “profundo agradecimiento a los que trabajan, enseñan, aprenden y disfrutan” en las escuelas.

En el mismo sentido, pidió que se honre a los educadores y que se los proteja “de la violencia creciente de la sociedad”. “Sabemos que hay mucho por mejorar, pero en esta despedida quiero decir que todos debemos seguir trabajando para modificar ese estereotipo del pesimismo”, destacó.

Fuente: Agencia DIB