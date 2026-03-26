jueves 26 de marzo de 2026
26 de marzo de 2026 - 08:57

El Gobierno avanza con la privatización de Intercargo, la empresa de rampas en aeropuertos

La medida se oficializó con la publicación de una resolución en el Boletín Oficial y fue adelantada por el ministro Luis Caputo.

Por Agencia DIB
Novedades sobre Intercargo.
Novedades sobre Intercargo.

El Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves el llamado a licitación nacional e internacional de Intercargo, la empresa que presta servicios de rampa y de transporte de equipajes en 16 aeropuertos del país. La medida fue publicada a través de la Resolución 282/2026 del Boletín Oficial.

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“Se autorizó la privatización total de Intercargo S.A.U. mediante la venta del cien por ciento (100%) del paquete accionario de titularidad del Estado Nacional, mediante licitación pública de alcance nacional e internacional”, indica el texto oficial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado este miércoles la presentación de las bases y condiciones del proceso de venta de Intercargo. En ese sentido, detalló que la operación se realizará “bajo la modalidad de empresa en marcha” e implicará “la transferencia integral de la compañía” junto con “la salida total del Estado Nacional de la participación societaria”.

En esa línea, remarcó que se garantizará “la continuidad de la empresa como unidad operativa, manteniendo sus contratos, licencias y funcionamiento en los distintos aeropuertos donde presta servicio”. Así, quien resulte adjudicatario deberá absorber esa estructura y continuar con la prestación del servicio en las terminales aéreas donde la empresa tiene presencia.

Cómo será la privatización de Intercargo

El proceso de privatización quedó habilitado tras la aprobación de la Ley Bases, sancionada en junio de 2024, que autorizó la venta del 100% de las acciones de la compañía. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Gobierno impulsó el fin del monopolio de Intercargo en los servicios de rampa y habilitó a otras empresas a prestar el mismo servicio.

El procedimiento incluye la venta del 100% de las acciones de Intercargo y que cuenta con alrededor de 1500 empleados. En 2024, la empresa estatal quedó formalmente sujeta a privatización, y en marzo de 2025 un decreto presidencial autorizó el procedimiento bajo la modalidad de venta accionaria.

La venta de Intercargo incluye “la transferencia integral de la compañía, la salida total del Estado de su participación societaria, sin reserva de acciones ni presencia en el directorio, y la continuidad de la empresa como unidad operativa, manteniendo sus contratos, licencias y funcionamiento en los distintos aeropuertos donde presta servicio”.

El Gobierno informó que el precio mínimo fijado por las acciones de Intercargo es de US$45.120.000.

Fuente: Agencia DIB

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