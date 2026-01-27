El costo bonaerense de la guerra de titanes entre Bulgheroni, Rocca y Milei

La planta de Tenaris en Valentín Alsina. Archivo DIB.

La tensa disputa en la cúpula del poder empresario argentino entre la familia Bulgheroni y el CEO de Techint, Paolo Rocca, en la que intervino hoy el presidente Javier Milei tiene un impacto directo en territorio bonaerense, donde quedaron el riesgo 400 empleos en una planta fabril de Valentín Alsina, La Matanza.

Como informó DIB, la disputa entre los grandes empresarios del país se desató porque la empresa Southern Energy (SESA), un holding que integran la argentinas Pan American Energy -de la familia Bulgheroni adjudicó a la india Welspun y lo a Tenaris la provisión de los tubos para la construcción del gasoducto de casi 500 kilómetros que unirá Vaca Muerta con la costa rionegrina.

Rocca había avisado, el 10 de febrero pasado, que si eso ocurría -es un negocio de más de 200 millones de dólares- podría cerrar la planta de Tenaris ubicada en Valentín Alsina, un complejo abierto en 1948 donde la compañía tenía planificado realizar los trabajos, en combinación con instalaciones instaladas en Brasil.

En su momento, José Villa, un representante de la Unión Obrera Metalúrgica en la comisión interna de SIAT Tenaris, le había dicho al portal Letra P que Rocca en persona les mandó a decir, a través de gerentes, que la planta está destinada a grandes proyectos, como el gasoducto Néstor Kirchner, cuyos caños se construyeron allí.

Con la derrota de la licitación, se activó la alarma por la continuidad de los puestos de trabajo, en una planta que además ya venía funcionando con solo 150 de sus trabajadores con contrato efectivo y el resto con un esquema a plazo fijo que debe renovarse mes a mes, al compás de la demanda de trabajo que tenga la empresa. Fuente: Agencia DIB.

