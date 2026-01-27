martes 27 de enero de 2026
27 de enero de 2026 - 09:39

El Gobierno oficializó la inclusión de la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

A través del Decreto 53/2026, el Presidente amplió el temario del Congreso para tratar el “Régimen Penal Juvenil”.

Por Agencia DIB
La medida fue formalizada a través del Decreto 53/2026 publicado en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del mandatario y de Adorni.

edad imputabilidad

"Delito de adulto, pena de adulto"

El texto normativo es escueto pero contundente. En su Artículo 1°, ordena: "Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil".

Esta decisión administrativa le da marco legal al anuncio político que Milei realizó horas antes en la esquina de Güemes y Avellaneda de “La Feliz”, donde ante sus seguidores sentenció: "En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto".

Vigente desde la dictadura

El proyecto que enviará el Ejecutivo, impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, busca modificar el régimen actual vigente desde la dictadura militar, bajando el piso de punibilidad (que actualmente está en 16 años) para permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.

La discusión pública de este tema levantó la temperatura tras dos casos graves de inseguridad: el crimen de Gustavo Javier Pairó, en José C. Paz, cuando dos ladrones, uno de ellos menor de edad, quisieron robarle la moto, y el asesinato del adolescente Jeremías Monzón a mano de otros menores en Santa Fe.

Fuente: Agencia DIB

