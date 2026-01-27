Influencers ultraconservadores, amarillos y karinistas: la interna libertaria tras el paso de Milei por Mardel

Montenegro, Sorpano y Pareja.

El paso de Javier Milei por Mar del Plata dejó algo más que ovaciones, abucheos, batalla cultural, un “bolo” en teatro con su ex, Fátima Flores y un detenido por golpear la camioneta en la que viajaba el Presidente: al calor de la visita, quedó al descubierto la interna libertaria en uno de los principales distritos en de la provincia, y la instalación que algunos dirigentes ya protagonizan de cara a la pelea por la sucesión de Axel Kicillof.

Uno de los protagonistas, al inicio de la estadía presidencial fue el ministro del Interior, Diego Santilli, uno de los primeros anotado para disputar la elección en la Provincia. Santilli hizo un alto en la gira para reunirse con gobernadores por la reforma laboral para estar presente en una cita bonaerense de alta exposición. Santilli viene diciendo que él fue el gran protagonista de la recuperación libertaria de 2025.

Del otro lado de la interna, también jugaron fuerte: Sebastián Pareja, la mano derecha de Karina Milei para el armado territorial, tuvo una presencia destacada y siempre cercana al diputado nacional Alejandro Carrancio, a quien muchos mencionan como la apuesta de sector para disputar la intendencia en 2027, cuando venza el mandato que Guillermo Montenegro puso en pausa para asumir como legislador provincial.

Justamente, Montenegro fue uno de los oradores de la fiesta de la derecha. Fue uno de los protagonistas del pacto entre libertarios y amarillos de PRO el año pasado y extendió ese armado a la ciudad, donde ahora no quiere perder influencia. Sabe que no la tiene fácil: los libertarios, comenzando por Carrancio, quieren que la ciudad, cabecera de una de las dos secciones que se salvaron de la debacle libertaria de septiembre, se pinte de violeta “puro” el año que viene.

La apertura de la lista de oradores -la velada estuvo conducida por los diputados Sergio “Tronco” Figliuolo y Lilia Lemoine- la abrió una de las caras nuevas que podría “patear el tablero” en la ciudad: la empresaria e influencer ultraconservadora Patricia Soprano. Se presenta “conferencista” y es una furibunda opositora al feminismo y el aborto, con un discurso que hace eje en la defensa de la familia y la fe cristiana. Antes de que hablaran Agustín Laje y Nicolás Marquez -ideólogo y biógrafo del Presidente, organizadores de la fiesta y conocidos por sus posturas que llevan el extremismo ideológico a la patologización de la homosexualidad y la relativización el terrorismo del Estado- se presentó el el expastor evangélico Gabriel Ballerini, aunque él sería una carta electoral en CABA. Fuente: Agencia DIB.

