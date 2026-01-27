martes 27 de enero de 2026
27 de enero de 2026 - 18:01

Un jefe libertario insultó al director de ARBA por denunciar mansiones declaradas como baldíos en la Costa

Agustín Romo dijo que Cristian Girard es "un comunista enfermo mental". Fue porque ARBA denunció 110.000 metros cuadrados de lujo declarados como baldíos.

Por Agencia DIB
Cristian Girard y Agustín Romo.&nbsp;

Cristian Girard y Agustín Romo. 

Fotomontaje DIB.

El jefe del bloque de Diputados de La Libertad Avanza, Agustín Romo, calificó de “enfermo mental comunista” al director de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, luego de que el funcionario difundiera el resultado de una serie de controles que detectaron construcciones de alto valor en la Costa Atlántica.

“El Director de ARBA de Kicillof. Un enfermo mental comunista que solo sabe robarle con impuestos delirantes a los argentinos. Hay que sacar a estos delirantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires”, escribió Romo en un post en su red social, en el que reaccionó a una publicación de la agencia en la que se daba cuenta de la inspección.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agustinromm/status/2016214530661965999?s=48&partner=&hide_thread=false

Cristian Girard, el funcionario aludido por Romo, había explicado que el objetivo de los controles “es combatir la evasión empezando por los sectores de mayor capacidad económica” aclarado que “no se trata de perseguir a nadie, sino de equilibrar la carga tributaria para que quienes más tienen, aporten lo que corresponde”.

¿Qué desató la furia de Romo?

ARBA detectó 110.000 metros cuadrados de alto valor de mercado en Cariló y Pinamar, ubicadas en urbanizaciones exclusivas como Pioneros, Bosques, El Vivero y La Herradura y en la zona de La Frontera, donde se produjo el accidente de Bastián Jerez, que estaban declaradas como baldíos para pagar menos impuestos, según informó DIB hoy.

Pero Romo, un legislador cercano al consultor Santiago Caputo, del alto perfil en X, apuntó a los impuestos impagos -presumiblemente el Inmobiliario- y dijo que Girard le roba “a los argentinos”, pese a que el funcionario, justamente, era quien estaba denunciando un delito: evasión fiscal.

Todos los veranos la Agencia de Recaudación intensifica los controles con operativos de alta visibilidad en la Costa, que año tras año detectan propiedades de alto valor declaradas como baldíos. Algo similar ocurre con los barrios privados en el norte del Conurbano.

Fuente: Agencia DIB.

