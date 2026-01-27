martes 27 de enero de 2026
27 de enero de 2026 - 00:35

Milei en Mar del Plata: "Vamos a tener leyes de países razonables"

Encabezó el denominado Tour de la Gratitud. Recorrió calles del centro de la ciudad balnearia rodeado de una multitud y habló con un megáfono: “Todas las promesas que hice en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año”.

Por Agencia DIB
El presidente Javier Milei recorrió esta noche las calles de Mar del Plata y retomó el contacto directo con sus seguidores.

El presidente Javier Milei recorrió esta noche las calles de Mar del Plata y retomó el contacto directo con sus seguidores.

G_oGuUVXQAAkDh5

El presidente Javier Milei recorrió esta noche las calles de Mar del Plata y retomó el contacto directo con sus seguidores al encabezar una nueva parada del denominado “Tour de la Gratitud”, una recorrida federal con la que agradece el respaldo recibido en las últimas elecciones.

Más noticias
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, elogió a Milei: Está pasando de ser un pensador a un político de gran nivel

Scott Bessent elogió a Milei: "Está pasando de ser un pensador a un político de gran nivel"
Javier Milei vuelve a Mar del Plata para iniciar el Tour de la Gratitud.

Milei inicia en Mar del Plata su "Tour de la Gratitud" y activa la campaña rumbo a 2027

Minutos después de las 20 arribó al hotel céntrico donde se aloja y, cerca de las 21.27, comenzó a caminar por la zona de Avellaneda y Güemes, rodeado por una multitud de simpatizantes.

“Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”, dijo el Presidente. Destacó la Ley de Glaciares y la reforma laboral y confirmó que enviarán la modificación de la Ley Penal Juvenil. “Todas las promesas que hice en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año”, sentenció.

La recorrida por Mar del Plata

En la recorrida, el líder libertario se movió en medio de una multitud de simpatizantes que se acercó para expresarle afecto. Fue acompañado por su hermana, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, el armador político y actual diputado bonaerense, Sebastián Pareja, entre otros colaboradores.

Embed

El mandatario avanzó entre cánticos y muestras de apoyo, aunque también se registraron reclamos aislados de vecinos. “Milei, querido, el pueblo está contigo”, fue una de las consignas que se repitieron durante la recorrida.

La visita se produce tras su regreso del Foro Económico Mundial de Davos, donde compartió agenda con líderes internacionales y empresarios, y marca el inicio de una serie de actividades políticas en la antesala de las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas para el 2 de febrero.

Actividades en la playa y Derecha fest

Se confirmó que mañana el Presidente participará de actividades en la playa. Además, Milei encabezará una nueva edición “La Derecha Fest”, un encuentro en el balneario Horizonte que contará con dirigentes y referentes afines al oficialismo.

La jornada se desarrollará desde las 19.30 en el balneario Horizonte, donde Milei será la principal atracción ante un público afín. El programa contempla la presencia de oradores como Guillermo Montenegro, el pastor evangelista Gabriel Ballerini, la referente provida Patricia Soprano, el escritor y biógrafo Nicolás Márquez y Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro. La conducción estará a cargo de los diputados nacionales Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo.

El líder libertario también tendrá tiempo para ir a ver la obra de su ex pareja, Fátima Flórez.
Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Scott Bessent elogió a Milei: "Está pasando de ser un pensador a un político de gran nivel"

Milei inicia en Mar del Plata su "Tour de la Gratitud" y activa la campaña rumbo a 2027

Milei endurece la política migratoria al estilo Trump, y pone al frente al bonaerense Diego Valenzuela

Diputados buscan una agenda federal por fuera del kirchnerismo y acercan posiciones con Pichetto

Fátima Flórez confirmó que Javier Milei la irá a ver al teatro y que va a cantar un tema

Sesiones extraordinarias: el Gobierno incluirá la Ley Penal Juvenil al debate de febrero en el Congreso

Otro cambio en el Gabinete: el Gobierno reemplazó al titular del Renaper

Los cambios trascendentes que debate la política bonaerense mientras todos miran para otro lado

Un contraalmirante con estrechos vínculos con Washington quedó a cargo de la inteligencia militar

Estela Díaz admitió que conocía versiones sobre los abusos en la Legislatura

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Diputados buscan una agenda federal por fuera del kirchnerismo y acercan posiciones con Pichetto.

Diputados buscan una agenda federal por fuera del kirchnerismo y acercan posiciones con Pichetto

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El presidente Javier Milei recorrió esta noche las calles de Mar del Plata y retomó el contacto directo con sus seguidores.

Milei en Mar del Plata: "Vamos a tener leyes de países razonables"