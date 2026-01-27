Cuenta regresiva para el inicio del 65º Festival Infantil de Necochea: todas las actividades

Los preparativos para "Las Estaciones", espectáculo que abrirá la 65º edición del Festival Infantil de Necochea.

La ciudad de Necochea palpita la 65a edición del Festival Infantil , evento histórico con espectáculos creados especialmente a las infancias, para disfrutar en familia. En esta ocasión, se realizará desde el jueves 29 de enero al domingo 1º de febrero en el Jardín Francés del Parque "Miguel Lillo" , con entrada libre y gratuita.

La apertura oficial del Festival será el jueves 29 de enero a las 20 , con la presentación de “Las Estaciones” , una performance itinerante que contará con la participación de unas 40 personas que desarrollarán su puesta en escena para la ocasión en las calles internas del Jardín Francés.

Luego de la apertura, el viernes 30, sábado 31 y el domingo 1º de febrero el Festival continuará con una grilla repleta de propuestas imperdibles para chicos de todas las edades. Los shows se desarrollarán tanto en el Anfiteatro “Pedro Arozarena” del Parque Lillo como en el escenario principal del Jardín Francés.

Además, durante todas las jornadas, el Jardín Francés contará con espacios de recreación , stands gastronómicos y un paseo de emprendedores, ofreciendo múltiples propuestas para que las familias puedan disfrutar de jornadas inolvidables en contacto con la naturaleza.

Festival Infantil grilla 2

Más de seis décadas de recuerdos

El debut de este clásico de todos los veranos fue el 5 de enero de 1962, cuando se puso en marcha el primer Festival de Espectáculos para Niños, impulsado por la Comisión Municipal de Turismo que, en aquellos años, contó con el auspicio de la Lotería Nacional de Beneficencia y Casinos, el Instituto Cinematográfico Argentino y Fondo Nacional de las Artes.

La apertura fue con el clásico desfile por las calles de la Villa Díaz Vélez, tradición que se mantuvo durante décadas. En aquel primer encuentro, que tuvo lugar durante diez días, entre el 6 y el 14 de enero, se desarrollaron variadas actividades artísticas y conferencias destinadas a docentes, con destacados pedagogos.

En el puntapié inicial de este tradicional evento que lleva más de seis décadas de vigencia no faltaron los Reyes Magos en el desfile, en la previa de su raid de entrega de regalos. También se presentó la Compañía Teatral de Roberto Aulés; la reconocida actriz María Rosa Gallo leyó relatos infantiles; y las grandiosas "Leda y María" - dúo compuesto por Leda Valladares y María Elena Walsh - regalaron sus "Canciones para mirar".

F x 3 Imágenes de las primeras ediciones del Festival Infantil de Necochea. (Instagram Área de Museos de Necochea) https://www.instagram.com/areademuseosnecochea/

Durante años, el Festival fue una ocasión única para que niños y niñas necochenses y de otros lugares del país que se encontraran veraneando en la ciudad tuvieran contactó con una gran variedad de obras teatrales y espectáculos diversos pensados para público infantil, ya que llegaban especialmente delegaciones artísticas de Capital Federal y otras provincias. La nutrida grilla copaba no solo el escenario del Anfiteatro del Parque Miguel Lillo, sino la sala del Teatro Municipal "Luis Sandrini".

Fuente: Agencia DIB con información de Ecos Diarios