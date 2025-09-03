miércoles 03 de septiembre de 2025
3 de septiembre de 2025 - 16:47

El chiste viral contra Karina Milei en un ascensor del Estado: su foto pegada en el botón del número 3

La imagen fue compartida por el periodista Alejandro Bercovich y es del ascensor de la Superintendencia de Salud. Es una clara referencia al "3%" de las coimas.

Por Agencia DIB
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Una foto tomada en el ascensor de la Superintendencia de Servicios de Salud se viralizó este miércoles en redes sociales, exponiendo un irónico chiste contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en medio del escándalo por los audios de presuntas coimas.

La imagen fue difundida por el periodista Alejandro Bercovich en su cuenta de X y muestra la botonera de un ascensor del organismo público. En el lugar donde debería estar el botón del piso número 3, alguien pegó con cinta una pequeña foto de la hermana del Presidente.

La intervención es una referencia directa y mordaz al "Audiogate" y a las grabaciones atribuidas al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en las que se menciona el supuesto pago de un retorno del "3%" que, según la denuncia, tenía como destinataria a la propia Karina Milei.

El chiste anónimo dentro de una dependencia estatal cobra mayor relevancia en un contexto en el que el Gobierno ha iniciado una fuerte contraofensiva por el escándalo, que incluye una denuncia judicial por "operación de inteligencia ilegal" y una medida cautelar que prohíbe a los medios difundir los audios.

La imagen viral demuestra que, pese a los intentos del oficialismo por controlar la narrativa, la acusación del "3%" ya se ha instalado en el imaginario popular y ahora se manifiesta de forma creativa en los pasillos de la propia administración pública.

Javier Milei y Guillermo Francos.

El Gobierno restituyó normas que Milei eliminó por DNU y el Congreso repuso

Edición 1092 - Semana del 4 al 10 de septiembre de 2025