martes 02 de septiembre de 2025
2 de septiembre de 2025 - 15:19

La explicación de Martín Menem sobre el nuevo audio de Karina Milei: "grabación del tren fantasma"

El presidente de Diputados es mencionado por Karina Milei en la nueva grabación, difundida por un medio uruguayo.

Por Agencia DIB
El presidente de Diputados, Martín Menem.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cruzó a la oposición y le adjudicó la autoría del nuevo audio sobre presuntas coimas en discapacidad en el que Karina Milei lo menciona.

A través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X, Menem afirmó: "En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados".

"Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza. La línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo", siguió.

Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza

Luego, dijo que "la presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio" de la función pública "es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral".

"El tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación", cerró.

De ese tuit se agarró el presidente Javier Milei para hacer también su descargo, pero puso el foco en "la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte".

" Estos espías que se disfrazan de 'periodistas' quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin", escribió el mandatario, reposteando el mensaje de Martín Menem.

Luego del escándalo por supuestas coimas que se desató con la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, la semana pasada se dieron a conocer grabaciones de Karina Milei, actual Secretaria de la Presidencia y hermana del Presidente.

"No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos", se escucha en el primer audio. "Entonces, acá ni siquiera.. porque en verdad no tienen que estar 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a a las 11 de la noche de la Casa Rosada", se oye en un segundo registro, en lo que sería un reproche a un interlocutor.

En ambas grabaciones no hay ninguna referencia al esquema de presuntas coimas que expusieron las filtraciones de Diego Spagnuolo. Horas más tarde salió el vocero presidencial, Manuel Adorni, a decir que si son verdaderos, la situación sería "un escándalo sin precedentes". (DIB)



