Dura respuesta de Agustín Rossi a Milei: "No es soberanía comprar un avión que no tiene capacidad en Malvinas"

El exministro de Defensa Agustín Rossi respondió hoy con dureza al presidente Javier Milei, quien al presentar la flota de cazas F-16 sugirió que se trató de un acto de defensa de la soberanía que buscó contraponer al kirchnerismo para el cual “soberanía significa una gran villa miseria decorada con banderitas de Argentina”.

“No es soberanía haber comprado un avión cuya capacidad disuasoria no se puede utilizar en el Atlántico Sur frente a la ocupación ilegal que lleva adelante Gran Bretaña desde hace años en Malvinas", le salió al cruce Rossi en declaraciones que formuló al diario Clarín.

Rossi explicó que “ Gran Bretaña es el principal socio militar de los fabricantes del avión que son los Estados Unidos ” y que por lo tanto esos aparatos –de unos 40 años de antigüedad, readaptados- incorporan la interdicción británica a incorporarle tecnología que implique un poder militar amenazante de cara a la ocupación de Malvinas.

"El Presidente, como suele hacer, miente en forma maniquea. Hubiese sido una decisión soberana si hubiese comprado los aviones JF-17 chinos que eran los que nosotros promovíamos, porque eso sí hubiese significado una acción disuasoria muy fuerte en el Atlántico Sur”, agregó Rossi.

Recortes presupuestarios

En materia de defensa, Rossi volvió a cargar contra el recorte presupuestario. "Soberanía tampoco es eliminar el FONDEF como indican en la ley de presupuesto que es el Fondo de Asignación Específica para el Reequipamiento de las Fuerzas Armadas", apuntó.

Por último, alertó sobre el impacto en el personal de las Fuerzas Armadas: " Soberanía no es tener al personal militar con los salarios más bajos de los últimos años y tener el presupuesto de defensa con respecto al PBI más bajo también de los últimos años".

