sábado 21 de febrero de 2026
21 de febrero de 2026 - 14:13

Diputados libertarios piden la expulsión de la cristinista Carignano por "cometer actos de sabotaje ilegales"

Se trata de la diputada que desconectó el sistema de audio en pleno debate. También impulsan una denuncia penal.

Por Agencia DIB
Carignano mientras desconecta los clabes de audio. 

DIB - Captura de Video.

El bloque de La Libertad Avanza en la cámara de Diputados pidió la expulsión del cuerpo de la legisladora cristinista Florencia Carginano, debido a que durante el debate del jueves pasado por la reforma laboral desconectó una consola de sonido, con la finalidad de paralizar la sesión.

Los libertarios calificaron como “actos de sabotaje ilegales ” las acciones de Carignano, destinado a “impedir el normal funcionamiento ” de la Cámara, al tiempo que remarcaron que “estas actitudes no pueden ser permitidas, aquí también el que las hace las paga ”.

El bloque de LLA informó en un comunicado que para avanzar contra Carignano presentó un proyecto que faculta al presidente de la Cámara, Martín Menem, a presentar una denuncia penal contra la legisladora por lo ocurrido.

La presentación judicial que impulsan es para que se investigue la por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”. En esa misma línea, adelantaron que reclamarán la suspensión preventiva de la diputada y “su posterior expulsión del cuerpo”.

Desde la bancada libertaria llamaron a todos los bloques a acompañar la iniciativa oficialista. “La violencia y los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos en la Cámara de Diputados de la Nación”, concluyeron.

¿Qué ocurrió?

El episodio que originó el pedido se dio en un pico del debate parlamentario, cuando diputados de Unión por la Patria hacían un reclamo reglamentario a Menem.

En ese momento, Carignano parada frente a una mesa debate del estrado de la presidencia desconectó enchufes de un nodo del sistema de audio que se utiliza en las sesiones.

La diputada libertaria Lilia Lemoine la cuestiona: “¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Quedaste grabada”, le dice. Carignano le respondió pero sus palabras no llegan a escucharse.

Todo quedó registrado de videos de teléfonos y del sistema de filmación de la Cámara.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
