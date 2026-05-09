sábado 09 de mayo de 2026
9 de mayo de 2026 - 15:14

Demoraron a una pareja que intentó tener sexo en un avión que aterrizó en Rosario

Estaban semidesnudos en sus asientos. El resto de los pasajeros hicieron la denuncia. Y los demoraron por exhibicionismo apenas aterrizaron.

Por Agencia DIB
Un avión de Copa Airlines.&nbsp;

Un avión de Copa Airlines. 

Archivo.

Una pareja fue demorada por las autoridades este sábado luego de que intentaran tener relaciones sexuales en sus asientos en un vuelo de la empresa Copa Airlines, proveniente de Panamá y que aterrizó por la madrugada en el aeropuerto de Rosario.

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La pareja estaba semidesnuda en los asientos de la fila F del vuelo CM 836, procedente de la capital panameña, cuando fueron denunciados por otros pasajeros, según confirmaron fuentes aeroportuarias al diario La Nación.

Ante las quejas, la jefa de cabina de la aeronave informó al supervisor de Copa que deseaba iniciar una acción penal “por exhibicionismo” contra los dos pasajeros.

Por el protocolo vigente, se entabló comunicación con el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, que indicó que se entregue a los acusados a la comisaría de la jurisdicción del aeropuerto internacional ubicado en el barrio de Fisherton, una vez que aterrizaran para realizar las diligencias de rigor, previa extracción de juegos de fichas y fotos de los denunciados.

El Código Aeronáutico de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no tiene una norma específica para las personas que intentan tener relaciones sexuales en una aeronave. Sin embargo, esto viola las normas sobre conducta de pasajeros y dificulta las facultades del comandante para mantener el orden y la seguridad a bordo.

Fuente: Agencia DIB.

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