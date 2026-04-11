Dante Gebel, con foto política y mensaje en clave electoral: "planes a futuro"

El comediante y pastor evangélico Dante Gebel envió desde España un mensaje de contenido político en medio de las especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial el año próximo: compartió en sus redes sociales una foto en Madrid con sindicalistas que lo impulsan junto al mensaje: “haciendo planes para el futuro”.

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En la foto se ve a Guebel con Juan Pablo Brey (secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes), Eugenio Casielles (Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y José Minaberrigaray (Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines) . "Reunión con amigos en Europa, haciendo planes a futuro", es el mensaje que acompaña a la imagen en X.

Mientras públicamente evita confirmar una candidatura, en su entorno aseguran que el proyecto político sigue en construcción. La estructura de “Consolidación Argentina” avanza en el armado territorial con mesas en distintas regiones del país y busca consolidar presencia en los 24 distritos.

El regreso de Gebel a la Argentina está previsto para este mes de abril, con conferencias y apariciones mediáticas, es leído como un primer paso concreto en ese camino. La estrategia apunta a instalar su figura más allá del ámbito religioso, ampliando su llegada a sectores que hoy no lo tienen en el radar.

Su condición de outsider es uno de los principales activos que destacan quienes impulsan su candidatura. Sin experiencia en gestión pública ni participación partidaria tradicional, buscan capitalizar el mismo clima de época que en su momento favoreció a figuras por fuera de la política.

El armado también suma apoyos diversos, con presencia de sindicalistas, empresarios y dirigentes provenientes de distintos espacios, además de contactos con gobernadores que podrían darle volumen federal a la propuesta. La foto compartida este sábado da cuenta de que va por ese camino.

Por ahora, Gebel mantiene el silencio sobre una candidatura, pero sus movimientos y mensajes empiezan a delinear un escenario donde la política aparece cada vez más cerca en sus planes a futuro.

Fuente: Agencia DIB.