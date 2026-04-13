lunes 13 de abril de 2026
13 de abril de 2026 - 17:18

Crece la presión sobre Caputo por la retención de fondos destinados a rutas

Gabriel Katopodis e intendentes marchan al Palacio de Hacienda. Y diputados denunciaron que el ministro retiene dinero del impuesto a los combustibles.

Por Agencia DIB
El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, saluda a un obrero.&nbsp;

El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, saluda a un obrero. 

Mientras el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, irá este martes junto a intendentes al Palacio de Hacienda para pedirle a Luis Caputo que interceda para bajar el precio de la nafta y retome las obras paralizadas, veinte diputados presentaron un reclamo ante lo que consideran una “retención indebida” de fondos de una ley destinada al arreglo de rutas nacionales.

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Se trata de los fondos afectados que se recaudan a través del impuesto a los combustibles que cuentan con una asignación específica al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), que establece que el 28,8% de lo recaudado con el tributo sea destinado a la mejora de las rutas -Fideicomiso de Transporte-.

“La situación resulta especialmente grave porque no se trata de fondos de libre disponibilidad”, explicaron los legisladores quienes precisaron que los fondos fueron pisados desde 2024 a la actualidad: más de $354 millones el primer año, 682 millones en 2025 y $122 millones en el primer bimestre de 2026. “Esta subejecuación contrasta de manera inadmisible con el estado de abandono de amplios tramos de la red vial nacional” denunciaron.

ruta mal estado
El mal estado de las rutas nacionales, una constante.

El mal estado de las rutas nacionales, una constante.

La movida de Gabriel Katopodis

Paralelamente, Katopodis encabezará este martes una movilización hasta Buenos Aires junto a intendentes bonaerenses y del resto del país. La jugada del ministro de Axel Kicillof apunta a visibilizar un reclamo que cada vez es más fuerte y tiene que ver con el constante incremento de la nafta que, desde que empezó el conflicto en Medio Oriente, trepó en torno al 23%.

Más allá de tener en agenda el pedido para que se retrotraiga el precio de las naftas al 1 de marzo, también los dirigentes opositores pedirán que se retomen las obras paralizadas por parte de la gestión de Javier Milei y que tienen como financiamiento, justamente, parte de un impuesto a los combustibles.

"Cada vez que cargas nafta, un tercio del costo va a una cuenta del Estado nacional. El Gobierno se está quedando con la plata y sin hacer una sola obra vial", dijo días atrás el ministro.

Para garantizar el “éxito” de la movida, Katopodis se anotó el apoyo de más de cien intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que comanda el matancero Fernando Espinoza. Post foto en Hacienda, se espera que Kicillof los reciba a todos en la sede de la entidad.

Fuente: Agencia DIB

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