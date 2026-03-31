martes 31 de marzo de 2026
31 de marzo de 2026 - 09:05

Tragedia en la ruta 5: cuatro muertos por un choque frontal

Ocurrió este lunes a la noche a la altura de la localidad de French, partido de 9 de Julio. Las víctimas eran oriundas de Carlos Casares.

Por Agencia DIB
El trágico accidente en 9 de Julio.

El trágico accidente en 9 de Julio.

Cuatro hombres murieron este lunes por la noche en un choque ocurrido en la Ruta Nacional 5, a la altura de la localidad de French, partido bonaerense de 9 de Julio, cuando el vehículo en el que viajaban impactó de frente contra un camión.

Más noticias
En la RN 5, cerca de Chivilcoy, falleció un médico al  chocar contra un camión.

Alertan por la cantidad de muertes en la Ruta 5 y vuelven a reclamar la autovía
Internos de la cárcel de San Nicolás.

En la cárcel de San Nicolás, más de 400 internos iniciaron el ciclo lectivo

Las víctimas fueron identificadas como Julio (50 años), Federico (51)y Ezequiel Ballestero (34), y Delfor Aronskin (65), todos vecinos de Carlos Casares, que viajaban en un Renault Koleos cuando, al parecer, un camión mordió la banquina, el acoplado hizo un efecto tijera y quedó atravesado parcialmente sobre la carretera.

Si bien el vehículo logró esquivarlo, chocó de frente con otro camión que transportaba arena. Todos sus ocupantes del auto murieron mientras que los camioneros resultaron ilesos.

El Mercedes Benz, que llevaba una carga de arena, quedó volcado y provocó el corte total del tránsito por un par de horas.

En el lugar del siniestro trabajaron la Policía de Seguridad Vial Nueve de Julio, la Policía Científica de Mercedes y bomberos de la zona, con intervención de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Mercedes, que caratuló el caso como "cuádruple homicidio culposo".

El accidente causó conmoción en Carlos Casares, de donde eran los cuatro hombres fallecidos. Uno de ellos trabajaba en la Municipalidad.

Como informó días atrás Agencia DIB, la situación de la Ruta Nacional 5 volvió a quedar en el centro de la preocupación por los últimos accidentes fatales que se registraron en su traza. Desde la Fundación Estrellas Amarillas se advirtió sobre la gravedad del escenario y se planteó la necesidad de “avanzar con soluciones concretas”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Alertan por la cantidad de muertes en la Ruta 5 y vuelven a reclamar la autovía

En la cárcel de San Nicolás, más de 400 internos iniciaron el ciclo lectivo

Rutas trágicas: siete muertos y ciudades de luto tras dos accidentes de tránsito

Nación creó un registro para unificar los datos de beneficiarios de planes sociales

IOMA: alertan por la filtran padrones y estafas a afiliados

Denuncian faltantes de vacunas y demoras en la entrega por parte del Gobierno nacional

Mar del Plata: golpeó a una joven que tiene una válvula cerebral y compartió el video en redes

Autorizan nuevos aranceles para los colegios privados bonaerenses: cómo quedan las cuotas

Murió la jueza María del Carmen Roqueta, de extensa trayectoria en derechos humanos

Adolescencia, vínculos y violencia: una problemática que requiere acciones del Estado

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
IOMA advierte sobre estafas. 

IOMA: alertan por la filtran padrones y estafas a afiliados

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una pasajera subiendo al colectivo.

Aumentan los colectivos del AMBA: cuánto costará viajar en abril