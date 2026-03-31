Tragedia en la ruta 5: cuatro muertos por un choque frontal

Cuatro hombres murieron este lunes por la noche en un choque ocurrido en la Ruta Nacional 5, a la altura de la localidad de French, partido bonaerense de 9 de Julio, cuando el vehículo en el que viajaban impactó de frente contra un camión.

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Las víctimas fueron identificadas como Julio (50 años), Federico (51)y Ezequiel Ballestero (34), y Delfor Aronskin (65) , todos vecinos de Carlos Casares , que viajaban en un Renault Koleos cuando, al parecer, un camión mordió la banquina, el acoplado hizo un efecto tijera y quedó atravesado parcialmente sobre la carretera.

Si bien el vehículo logró esquivarlo, chocó de frente con otro camión que transportaba arena. Todos sus ocupantes del auto murieron mientras que los camioneros resultaron ilesos.

El Mercedes Benz, que llevaba una carga de arena, quedó volcado y provocó el corte total del tránsito por un par de horas.

En el lugar del siniestro trabajaron la Policía de Seguridad Vial Nueve de Julio, la Policía Científica de Mercedes y bomberos de la zona, con intervención de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Mercedes, que caratuló el caso como "cuádruple homicidio culposo".

El accidente causó conmoción en Carlos Casares, de donde eran los cuatro hombres fallecidos. Uno de ellos trabajaba en la Municipalidad.

Como informó días atrás Agencia DIB, la situación de la Ruta Nacional 5 volvió a quedar en el centro de la preocupación por los últimos accidentes fatales que se registraron en su traza. Desde la Fundación Estrellas Amarillas se advirtió sobre la gravedad del escenario y se planteó la necesidad de “avanzar con soluciones concretas”.

Fuente: Agencia DIB